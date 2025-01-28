Сепаратисты решили принять помощь Евросоюза

«У нас спросили, соглашаемся мы или нет? Скажу честно, когда мы в таких условиях находимся, просто нелепо отказываться. Поэтому мы, конечно, приветствуем помощь ЕС», - цитирует Интерфакс Красносельского.

«Глава» Приднестровья (сепаратистский регион Молдовы) Вадим Красносельский считает, что будет нелепо, исходя из энергокризиса, отказаться от помощи Евросоюза по закупке газа.

По его словам, в понедельник прозвучали заявления от должностных лиц Евросоюза, что они готовы помочь: Приднестровью - с газом, Молдове - с электроэнергией.

«Вчера в адрес переговорщика от Тирасполя, господина (Виталия) Игнатьева, пришло письмо от вице-премьера Молдовы по реинтеграции господина (Олега) Серебряна. В нем четко проговаривается, что правительство Молдовы готово предоставить грант Приднестровью в размере 30 млн евро на закупку газа. Средства дает ЕС», - сказал Красносельский.

В среду АО «Молдовагаз» и ООО «Тираспольтрансгаз» подписали контракт, согласно которому Молдова передаст Приднестровью 3 млн кубометров природного газа для поддержки функциональности газовой системы региона.