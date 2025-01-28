Сепаратисты решили принять помощь Евросоюза
«Глава» Приднестровья (сепаратистский регион Молдовы) Вадим Красносельский считает, что будет нелепо, исходя из энергокризиса, отказаться от помощи Евросоюза по закупке газа.
«У нас спросили, соглашаемся мы или нет? Скажу честно, когда мы в таких условиях находимся, просто нелепо отказываться. Поэтому мы, конечно, приветствуем помощь ЕС», - цитирует Интерфакс Красносельского.
По его словам, в понедельник прозвучали заявления от должностных лиц Евросоюза, что они готовы помочь: Приднестровью - с газом, Молдове - с электроэнергией.
«Вчера в адрес переговорщика от Тирасполя, господина (Виталия) Игнатьева, пришло письмо от вице-премьера Молдовы по реинтеграции господина (Олега) Серебряна. В нем четко проговаривается, что правительство Молдовы готово предоставить грант Приднестровью в размере 30 млн евро на закупку газа. Средства дает ЕС», - сказал Красносельский.
В среду АО «Молдовагаз» и ООО «Тираспольтрансгаз» подписали контракт, согласно которому Молдова передаст Приднестровью 3 млн кубометров природного газа для поддержки функциональности газовой системы региона.