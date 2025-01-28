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Цукерберг ищет дом «поближе к Трампу»

18:20 437

Соучредитель компании Meta Platforms Марк Цукерберг изучает возможность покупки недвижимости в Вашингтоне, чтобы наладить более тесные связи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

Предприниматель стремится влиять на регулирование в областях, которые приобретают все большее значение для его бизнеса, в том числе в области искусственного интеллекта, сказали собеседники издания.

По словам одного из источников, потенциально подходящий объект уже найден. В случае его покупки Цукерберг присоединится к другим предпринимателям из Кремниевой долины, ищущим недвижимость для пребывания поближе к Белому дому.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который при Трампе руководит департаментом эффективности правительства (DOGE), выразил желание, чтобы его офис располагался в нескольких метрах от Овального кабинета. Однако глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлс выступила против этой идеи.

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