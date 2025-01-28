Арабы построят в Газе второй Дубай

Объединенные Арабские Эмираты и Израиль договорились, что эмират Персидского залива возьмет на себя управление сектором Газа после войны. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступила против возвращения контроля над Газой Палестинской администрации. Однако ОАЭ настаивают, что управление сектором Газа должно быть оформлено как«приглашение» палестинцев, а не инициатива Израиля. Данная позиция ОАЭ согласуется со словами Рона Дермера, израильского министра по делам стратегического планирования, заявившего на заседании Кнессета, что любая инициатива по управлению Газой, исходящая от имени Израиля, будет «обречена на провал». Дермер добавил, что Израиль работает над этим вопросом и будет участвовать в послевоенном устройстве Газы.

Дермер позитивно оценил возможности поддержки израильского плана со стороны США и других региональных сил. В свою очередь, ОАЭ, помимо хозяйственного управления, а возможно, и обеспечения безопасности Газы, готовы восстановить общество сектора таким образом, чтобы оно больше не представляло угрозы Израилю. Как известно, Эмираты считаются региональным лидером в борьбе с радикальным исламом и джихадизмом и за последние годы провели реформу своей образовательной системы, удалив из нее радикально исламистский, антиизраильский и антисемитский контент, что может стать моделью для формирования нового мировоззрения у палестинцев в секторе Газа. Согласно сообщениям, ОАЭ также выразили готовность принять участие в создании арабских сил безопасности в Газе совместно с такими партнерами, как Египет. Хотя в принципе ОАЭ поддерживают идею создания палестинского государства, они неоднократно и публично осуждали коррупцию в палестинской администрации и требовали ее реформирования. О новом арабо-израильском проекте в отношении Газы haqqin.az побеседовал с известным израильским военным историком и аналитиком, преподавателем Тель-Авивского университета Яковом Фальковым.

- Действительно ли достигнута договоренность о том, что на месте разрушенной Газы ОАЭ будут строить условный Дубай? - Скорее всего, некая договоренность уже имеется. Пока сложно судить, в каком конкретном виде все это оформлено, поскольку официального подтверждения пока нет. Но все шло к тому уже достаточно длительный период времени. С самого начала войны у Израиля были очень активные контакты с представителями ОАЭ. Эти встречи под эгидой американцев проводились и в Абу-Даби, и в других местах. Особенно интенсивный характер они приняли в последние несколько недель, когда Трамп еще до инаугурации начал входить в управление США. Буквально три недели назад глава МИД Израиля Гидеон Саар посетил Абу-Даби и встречался там с главой МИД ОАЭ. Следует отметить, что почти два года ОАЭ осуществляют действия, которые были бы невозможны без согласия Израиля. Например, Эмираты создали в Рафахе огромный полевой госпиталь - совершенно уникальный, оснащенный всей необходимой аппаратурой. В то же время, они во многом содействовали созданию гуманитарного коридора из Кипра в Газу, по которому в сектор были поставлены тонны продовольствия и прочих необходимых продуктов. Понятно, что работа этого морского коридора была согласована с Израилем, ВМФ которого контролирует акваторию у Газы. У Израиля и ОАЭ есть также совместная программа, по которой эмиратские самолеты вывозят из аэропорта Эйлата, что на юге Израиля, тяжелораненых палестинцев из Газы, особенно детей. Из Эйлата уже вылетели три самолета только с жителями сектора. В Эйлат из Газы их доставляют автобусами и уже оттуда эмиратские самолеты перевозят их в Абу-Даби на лечение и реабилитацию. Есть и другие примеры сотрудничества Израиля с ОАЭ. Кроме того, следует отметить высокую активность Эмиратов внутри самой Газы, где их представители проводят различные мероприятия гуманитарного характера.

- Можно сказать, что ОАЭ уже закладывают фундамент будущей администрации сектора Газа? - И не только Газы. В израильской прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что ОАЭ интенсивно продвигают идею создания по окончании войны новой администрации на всех палестинских территориях. Проблема Газы взаимосвязана с ситуацией на Западном берегу, где действия палестинской администрации, мягко говоря, не слишком эффективны. Ею управляет слабая и полностью коррумпированная власть во главе с престарелым Махмудом Аббасом. Потому и представители Эмиратов открыто говорят, что пришло время менять и Аббаса, и всю верхушку так называемой Палестинской автономии на молодых и энергичных людей с западным образованием. То есть ОАЭ предлагают в целом сменить парадигму всей палестинской власти и сделать ее современной, эффективной, некоррумпированной и транспарентной. И только потом власть Западного берега можно будет распространить на сектор Газа. - Но палестинская администрация очень надеялась, что после войны получит от Израиля власть над Газой. Для чего, не считаясь с потерями, она вычистила лагеря палестинских беженцев на своей территории от джихадистов и иранских прокси организаций… - В атмосфере идеологии ненависти и конфронтации, десятилетиями культивировавшейся среди палестинской молодежи и разного рода экстремистских организаций, создать на палестинских землях более или менее созидательную автономию невозможно. Буквально на днях глава МИД Иордании Айман Сафади прямо заявил о необходимости переформатировать автономию на Западном берегу, чтобы создать вместо нее некое новое палестинское образование, которое будет жить в мире с Израилем. Не секрет, что Иордания с ее преобладающим палестинским населением весьма заинтересована в установлении долгосрочного мира в регионе и, вероятно, также вовлечена в будущий международный проект управления всеми палестинскими территориями. На данный момент Израиль не доверяет передачу управления Газой палестинской администрации, хотя на этом настаивают американцы и ряд арабских стран. В этом вопросе можно достичь согласия, если будет сформирована совершенно другая автономия. Среди ее возможных лидеров часто называют имя Мухаммеда Дахлана – уроженца сектора Газы, бывшего чиновника Палестинской автономии еще при Ясире Арафате, который в 80-е годы был соратником лидера ООП. В 90-е годы Дахлан получил должность начальника службы безопасности в Газе, словом, это достаточно популярная личность и в Газе, и на Западном берегу. Однако позднее Дахлан повздорил с Арафатом и с Махмудом Аббасом, после чего был вынужден бежать в ОАЭ, где ему дали прибежище и где к нему относятся с полным доверием. Мухаммеда Дахлана упоминают в качестве наиболее вероятного преемника Махмуда Аббаса, имеющего очень хорошие связи в силовых структурах в автономии и в Газе.

Кстати, именно Дахлан руководит некоторыми гуманитарными программами ОАЭ в Газе. И я не исключаю, что через несколько месяцев в рамках окончательного урегулирования мы увидим этого человека, прилетающего на эмиратском самолете в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и уже оттуда отправляющегося в Рамаллу (Рамаллах – ред.). - То есть в послевоенном устройстве Газы уже не будет ХАМАСа и нынешней палестинской администрации, а будет единое управление Западным берегом и сектором Газа? - В перспективе Палестинская автономия может получить управление Газой, но для этого должна быть сформирована совсем другая администрация, составленная из людей с новым мировоззрением, более эффективная в менеджерском плане и завязанная на отношениях с Америкой и ОАЭ. Думаю, именно такой сценарий мы увидим в ближайшие месяцы. - Какие еще страны, кроме ОАЭ и США, могут войти в консорциум по послевоенному обустройству Газы во главе с Мухаммедом Дахланом? - Иордания, имеющая на палестинских территориях значительное влияние. Напомню, что у многих жителей Палестинской автономии есть иорданские паспорта, а члены их семей живут на территории Иордании. Не будем забывать, что палестинцы составляют большую часть населения Хашимитского королевства, которое отличает особое мнение по поводу Храмовой горы, статуса Иерусалима и мечети Аль Акса. Есть заявления главы МИД Иордании Аймана аc-Сафеди, судя по которому королевство и эмираты уже кооперируются в отношении будущего Палестинской автономии. Иордания рассчитывает выиграть от стабильности в автономии, что может привлечь в регион инвестиции богатых стран региона и, в первую очередь, Саудовской Аравии. Все логично: Иордания - бедная страна и ее экономика находится в перманентно кризисном состоянии. К проекту управления сектором Газа скоро подключится и другой важный региональный игрок - Саудовская Аравия, вынашивающая далеко идущие планы по преобразованию всего Ближнего Востока, от Персидского залива до сектора Газа. Саудовцы строят близко к южной границе Израиля ультрасовременный город Неом. Проект этого мегаполиса привлечет большие инвестиции и окажет влияние на развитие огромного пространства всего региона, в центре которого находится Иордания. - Говорят, что 2-3 процента военного крыла ХАМАС сохранились и имеют доступ к спрятанным под землей складам оружия. Не пойдут ли джихадисты войной против новой власти в Газе?

- Вполне вероятно. Вооруженные террористы остались и в Газе, и на Западном берегу. ХАМАС олицетворял собой симбиоз политического, экономического и военного влияния. Конечно, им совсем не хочется отказаться от этого статуса, позволявшего лидерам ХАМАС владеть миллиардами долларов. Таким образом, риск конфликта и кровопролития между палестинцами внутри Газы весьма высок. Но, с другой стороны, ХАМАС фактически потерял всех лидеров боевого крыла. Также сильно поредело и политическое руководство. Так что, часть основательно потрепанного ЦАХАЛом военного крыла ХАМАС в общем-то готова пойти на соглашение с Палестинской автономией в ее новом формате. - То есть, какие-то боевики ХАМАС готовы перейти на сторону новой власти Газы? - Думаю, они попытаются как-то встроиться в новый формат. На иврите есть такое выражение «Та же самая дама, только в новом наряде». То есть они постараются задействовать свои связи в Палестинской автономии и влияние на местное население с тем, чтобы получить какие должности в новой палестинской администрации. А с паспортом новой администрации они могут, в случае чего, покинуть регион. Но в данный момент остатки ХАМАС заперты в Газе, и если их отодвинуть от кормушки управления сектором, они вполне могут оказать вооруженное сопротивление. Нам не следует слишком абстрагироваться, ожидая наступления рая в Газе. Ситуация там еще долгое время будет сложной. - А какой может быть реакция Ирана? Ведь там сам факт подписания соглашения о прекращении огня провозгласили сокрушительной победой ХАМАС и «Хезболлы» над «сионистким режимом»… - Иран очень напоминает главную героиню из советского мультфильма «Баба Яга против», которая олицетворяла такую противную американскую бабку Ёшку, старавшуюся сорвать московскую Олимпиаду-80. После ликвидации своих ближайших соратников типа шейха Насраллы возможности Ирана сильно ослабли. Сменщик Насраллы, Наим Кассам – фигура далеко неравнозначная, а чтобы вырастить лидеров такого уровня, как Хания и Насралла, ХАМАСу и «Хезболле» потребуются десятилетия. Это в самом деле штучная работа, ведь их пестовали, обучали и выращивали много лет. Для того, чтобы заново набрать и обучить новых боевиков и обкатать их в боях, иранцам потребуется очень много времени. Кроме того, после падения режима Асада Иран потерял коммуникации, по которым оказывал военную поддержку «Хезболле» и ХАМАСу. Да и социально-экономическое положение в Иране не в лучшем состоянии.