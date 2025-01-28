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Суверенный фонд Норвегии сумел заработать рекордную сумму

18:27 617

Норвежский суверенный фонд - крупнейший в мире - в минувшем году заработал рекордные 213 млрд евро. Как сообщает Deutsche Welle, это стало возможным благодаря росту технологических акций.

Согласно обнародованным в среду, 29 января, данным Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет фондом, полученный доход в размере 2,51 трлн норвежских крон (213 млрд евро) превысил предыдущий рекорд 2023 года (2,2 трлн крон).

«Особенно хорошо себя показали американские технологические компании», - сказал глава NBIM Николай Танген.

Суверенный фонд Норвегии, основанный в 1996 году, пополняется за счет доходов страны от добычи нефти и газа. В настоящее время его активы оцениваются в 1,8 трлн долларов, что делает его одним из крупнейших инвесторов в мире. В среднем фонд владеет 1,5% всех акций, торгующихся на мировых биржах. Помимо акций, он также инвестирует в облигации, недвижимость и возобновляемые источники энергии.

На конец прошлого года девять из десяти крупнейших вложений фонда приходились на технологические компании. Крупнейшими активами стали Apple, Microsoft и Nvidia, чьи акции значительно выросли на фоне бума искусственного интеллекта. Общая доходность фонда в 2024 году составила 13 процентов. Акции принесли 18 процентов прибыли, что выше среднего уровня. Облигации оказались менее прибыльными - рост составил лишь один процент. Недвижимость показала убыток в один процент, а возобновляемая энергетика снизилась сразу на 10 процентов.

Reuters отмечает, что этот рекордный год подтверждает, что ставка на технологические компании, особенно в сфере искусственного интеллекта, продолжает приносить сверхприбыль для крупнейшего в мире суверенного фонда.

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