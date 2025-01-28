Новый пакет санкций против России: запрет на алюминий, отключение банков от SWIFT...

В Евросоюзе предложили отключить еще около 15 российских банков от международной банковской системы SWIFT в рамках нового пакета санкций против России из-за ее войны против Украины.

Кроме этого, в новый, уже 16-й, санкционный пакет предполагается включить поэтапный запрет на импорт российского алюминия и ограничения против более чем 70 судов «теневого флота», которые участвуют в перевозке российской нефти по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель.

По словам источников Bloomberg, одобрение нового пакета санкций требует согласия всех стран, входящих в ЕС, и не факт, что эти меры будут утверждены, учитывая сопротивление Венгрии. Новое ужесточение штрафных мер против России обсуждается в преддверии третьей годовщины вторжения российских войск в Украину.

Крупнейшие российские банки были отключены от SWIFT вскоре после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В марте 2023 года Банк России обязал российские кредитные организации использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Аналогом SWIFT в России стала СПФС - система передачи финансовой информации. С ее помощью можно переводить рубли и другую валюту внутри страны и за рубеж, если оба банка подключены к системе. Летом прошлого года Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций ввел ограничения против СПФС и запретил европейским компаниям подключаться к российской системе. Запрещено также совершать транзакции с организациями из третьих стран, использующими СПФС за пределами России и внесенными в специальный черный список Евросоюза.

«Радио Свобода» пишет, что Евросоюз не будет вводить полный запрет на закупки российского сжиженного природного газа в рамках 16-го пакета санкций. Пакет предусматривает, что будет остановлена поставка российского СПГ на терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС. Ограничение не повлияет на бОльшую часть российского импорта, отмечает издание.

Отказ от полного запрета от российского СПГ, прошлогодний импорт которого в Европу достиг рекордного уровня, разочарует страны, которые призывают к жёстким мерам в отношении России, пишет Politico. Согласно отчету, опубликованному во вторник, в прошлом году поставки СПГ из России в ЕС выросли почти на 20 процентов по сравнению с 2023 годом.

Помимо прочего, пакет предусматривает внесение в санкционный список нескольких десятков физических и юридических лиц. Среди тех, против кого предусматривается введение санкций, - руководители ряда российских военных предприятий, в том числе Анатолий Турчак, отец главы Республики Алтай Андрея Турчака. В списке также члены Совета Федерации - бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач и шахматист Сергей Карякин, - медиаменеджеры Василий Бровко и Кристина Потупчик, телеведущая Юлия Барановская, деятели из Северной Кореи.