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Ас-Сиси против плана Трампа

19:04 1269

Вынужденное перемещение палестинцев с их территорий затронет национальную безопасность Египта, этого не должно произойти.

С таким заявлением выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Нельзя допустить, чтобы палестинцы были выселены с их земли, поскольку это угрожает национальной безопасности Египта. Депортация палестинцев - это неправомерный шаг, в котором мы не можем участвовать», - приводит ТАСС слова президента Египта.

Ас-Сиси указал, что его страна с самого начала предупреждала: «Боевые действия в Газе были нацелены на то, чтобы сделать анклав непригодным для жизни и принудить палестинцев покинуть его».

Однако Каир, подчеркнул египетский президент, «не откажется от своей позиции по палестинскому вопросу» и «полон решимости работать над реализацией принципа двух государств вместе с президентом США».

«…На протяжении последних 70 лет мы видим, что в отношении палестинского народа происходит явная историческая несправедливость. Все, что мы наблюдаем с 7 октября [2023 года] и вплоть до настоящего момента, - это следствие того, что палестинский вопрос так и не был решен», - говорит ас-Сиси.

25 января Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших свои дома в результате военных операций Израиля. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами сектора Газа. По словам президента США, он уже обсудил этот вопрос с королем Иордании Абдаллой II и собирается затронуть эту тему в ходе телефонных переговоров с президентом Египта. На следующий день министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади подчеркнул, что королевство выступает против принудительного выселения палестинцев из сектора Газа. Со своей стороны МИД Египта назвал неприемлемым нарушение прав палестинского народа, в том числе его права на землю, вне зависимости от того, будет ли эта мера носить временный или постоянный характер.

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