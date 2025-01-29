Самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Пассажирский Boeing рейса Дубай - Москва, подавший сигнал бедствия над Каспийским морем, сел в Астрахани, сообщили Интерфаксу в экстренных службах.
Сигнал бедствия был подан из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке. Пассажиры и экипаж не пострадали, передает агентство.
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Пассажирский Boeing Дубай - Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщили Интерфаксу в экстренных службах.
Там добавили, что сигнал бедствия подал Boeing 737, выполняющий рейс DP992.
По данным сервиса FlightRadar24, самолет снизился и продолжает полет по маршруту.