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Самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем

срочно в номер; обновлено 19:22
19:22 5116

Пассажирский Boeing рейса Дубай - Москва, подавший сигнал бедствия над Каспийским морем, сел в Астрахани, сообщили Интерфаксу в экстренных службах.

Сигнал бедствия был подан из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке. Пассажиры и экипаж не пострадали, передает агентство.

* * * 19:14

Пассажирский Boeing Дубай - Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщили Интерфаксу в экстренных службах.

Там добавили, что сигнал бедствия подал Boeing 737, выполняющий рейс DP992.

По данным сервиса FlightRadar24, самолет снизился и продолжает полет по маршруту.

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