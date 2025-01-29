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Эрдоган принял делегацию ХАМАС

19:31 1411

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре представителей палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Тайип Эрдоган принял сегодня в президентском комплексе председателя Совета шуры ХАМАС Мухаммеда Дервиша и делегацию движения», - сообщила канцелярия.

Она опубликовала фотографии со встречи, на которых видно, что со стороны ХАМАС участвовали шесть представителей. С турецкой стороны присутствовали, в частности, глава МИД Хакан Фидан и глава нацразведки Ибрагим Калын.

Дополнительных пояснений о повестке этих контактов канцелярия не предоставила.

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