Эрдоган принял делегацию ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре представителей палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Тайип Эрдоган принял сегодня в президентском комплексе председателя Совета шуры ХАМАС Мухаммеда Дервиша и делегацию движения», - сообщила канцелярия.

Она опубликовала фотографии со встречи, на которых видно, что со стороны ХАМАС участвовали шесть представителей. С турецкой стороны присутствовали, в частности, глава МИД Хакан Фидан и глава нацразведки Ибрагим Калын.

Дополнительных пояснений о повестке этих контактов канцелярия не предоставила.