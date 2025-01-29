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Трое израильтян на 110 палестинских заключенных

обновлено 21:12
21:12 742

Израиль через посредников получил список из 8 заложников, захваченных ХАМАС во время атаки 7 октября 2023 года, которых должны освободить в четверг, 30 января. Среди них трое израильтян и пятеро иностранных работников — граждане Таиланда. Семьи заложников уже оповещены об их планируемом освобождении.

Как сообщает издание Ynet, завтра должны быть освобождены женщина-военнослужащая Агам Бергер, мирная жительница Арбель Йехуд и 80-летний Гади Мозес, похищенный из кибуца Нир-Оз. Мозес и Йехуд удерживались группировкой «Исламский джихад», а Бергер была в плену у ХАМАС. В обмен на троих Израиль освободит из тюрем 110 палестинских заключенных. По данным издания, 30 из них — убийцы, приговоренные к пожизненному заключению, 30 — женщины и дети, 30 — заключенные старше 50 лет, которым осталось отбыть меньше 15 лет лишения свободы или нуждающиеся в медицинской помощи, 20 — те, кому назначено другое наказание до 15 лет лишения свободы.

Имена освобождаемых заложников-тайцев пока не опубликованы. Изначально их освобождение не планировалось в рамках первого этапа сделки между Израилем и ХАМАС, поскольку все они — молодые мужчины, и Израиль не настаивал на их приоритетном освобождении.

Еще один обмен израильских заложников на палестинских заключенных должен состояться в субботу, 1 февраля, — тогда ХАМАС должен освободить еще трех заложников.

* * * 19:35

Израиль получил имена заложников, которые должны быть освобождены радикалами ХАМАС 30 января в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена ХАМАС завтра», - цитирует ТАСС заявление.

В канцелярии Нетаньяху добавили, что «подробные комментарии будут распространены после уведомления семей [освобождаемых заложников]».

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