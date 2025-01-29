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Антивакцинатор Кеннеди-младший привил своих детей

19:43 984

Финансовый комитет Сената в среду рассматривает кандидатуру Роберта Ф. Кеннеди-младшего, которого президент Дональд Трамп номинировал на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб.

Об этом информирует «Голос Америки».

Кеннеди, в прошлом демократ, первоначально баллотировался как независимый кандидат на президентских выборах 2024 года, но затем поддержал кандидатуру Трампа.

В ходе слушаний сенаторы от обеих партий зададут 70-летнему Кеннеди вопросы, касающиеся его взглядов на такие проблемы, как вакцинация и аборты.

Если кандидатура Кеннеди будет утверждена, то 71-летний родственник 35-го президента США, в прошлом – юрист-эколог, возглавит министерство, в ведении которого находится более 80 000 сотрудников и бюджет которого составляет 1,7 триллиона долларов.

В письменных показаниях финансовому комитету Кеннеди подчеркнул, что не является противником вакцин и фармацевтической промышленности и что, по его мнению, «вакцины играют важнейшую роль в здравоохранении». В документе, с которым ознакомилось Reuters, говорится, что номинант отметил, что его собственные дети были вакцинированы. Вместе с тем он способствовал основанию антипрививочной организации Children's Health Defense.

По словам Кеннеди, он будет бороться с хроническими заболеваниями, стремиться ликвидировать связи между сотрудниками регулятора лекарственных средств и фармацевтической промышленности, а также рекомендует американским системам водоснабжения удалить фтор.

Кандидатура Кеннеди вызывает острые дискуссии из-за его суждений по вопросам вакцинации.

«Я не могу припомнить кандидата, более опасного для здоровья американцев, чем мистер Кеннеди», – заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты Конгресса.

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, возглавляющий сенатский комитет по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, перед которым Кеннеди должен выступить в четверг, а также входящий в состав комитета по финансам, назвал кандидата «неподходящим» в вопросе о вакцинах. Вместе с тем он сообщил, что у них состоялся «откровенный разговор» во время поездки Кеннеди на Капитолийский холм с целью заручиться поддержкой.

Роберт Ф. Кеннеди-младший выдвинул концепцию «Сделаем Америку снова здоровой» (MAHA), перекликающуюся с лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». Центральное место в ней занимает идея борьбы с хроническими заболеваниями. В качестве важнейших средств этой борьбы рассматриваются оздоровление питания и образа жизни в целом.

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