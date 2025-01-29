Миссия ЕС останется на армяно-азербайджанской границе еще на два года

Послы стран Евросоюза в Брюсселе утвердили решение о гражданской миссии ЕС в Армении, согласно которому европейские наблюдатели останутся в приграничных регионах Армении еще на два года, до 19 февраля 2027 года.

Об этом сообщает армянская служба «Радио Свобода».

Согласно проекту решения, состав и число наблюдателей останутся неизменными: 165 иностранных и 44 армянских членов.

По данным миссии в Армении, это решение должно быть одобрено министрами иностранных дел стран-членов ЕС в ближайшее время.

Согласно официальному сообщению, зона наблюдения миссии простирается по всей армяно-азербайджанской границе.