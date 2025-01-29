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Война закончилась? Да здравствует новая война!

на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева отвечает вице-спикер парламента Израиля Евгений Сова. Начало эфира: 22:00
21:16 1189

Что же происходит в Газе? Мы становимся свидетелями окончательного урегулирования проблемы или очередной заморозки?

Ведь, по сути, главный очаг войны – ХАМАС не устранен, и он остается в Газе. Какой будет дальнейшая роль ХАМАС, который остается в Газе как целостная организация? Что дальше будут делать со статусом Палестины как таковой и Газы как ее части? Кто будет управлять Палестиной и Газой? И останется ли Газа, ведь Трамп предлагает выселить палестинцев в арабские страны? Вернутся ли жители сектора в свои дома? И кто будет платить за восстановление Газы?

На актуальные вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева о ситуации вокруг Газы отвечает в прямом эфире вице-спикер парламента Израиля, известный журналист и политический деятель Евгений Сова.

Начало эфира сегодня, 29 января в 22:00.

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