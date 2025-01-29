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В России нашлась замена для мигрантов из Центральной Азии

20:14 2083

В строительном секторе России наблюдается рост спроса на рабочих из Индии, заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

«В сегменте визовых мигрантов наиболее привлекательной выглядит рабочая сила из Индии. Это более привлекательное предложение с точки зрения заработной платы, более дешевая рабочая сила. Индусы появились в доставке и на стройке», — рассказал Глушков ТАСС.

По его словам, в Индии наблюдается высокий интерес к трудоустройству в России, однако перед российскими компаниями стоит задача грамотно организовать логистику: «Эти мигранты визовые, а любой визовый мигрант с точки зрения МВД и безопасности страны лучше, чем патент. А так предложение рабочих из Индии значительно опережает спрос».

Он подчеркнул, что количество объектов с индийскими строителями в России, скорее всего, будет расти.

Глушков при этом признал, что у российских компаний пока нет значительного опыта взаимодействия с индийскими рабочими. Однако их активно привлекают для работы вахтовым методом и на объекты, не требующие высокой квалификации. По данным Национального объединения строителей, сейчас в строительной сфере России трудится около 1 миллиона мигрантов. «Тот кризис рабочей силы, который был год назад, преодолен», — заявил Глушков.

По прогнозу Минтруда РФ, к 2030 году России будет не хватать 2,4 миллиона работников, при этом страна столкнется с последствиями демографического спада.

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