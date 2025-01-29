В России нашлась замена для мигрантов из Центральной Азии

«В сегменте визовых мигрантов наиболее привлекательной выглядит рабочая сила из Индии. Это более привлекательное предложение с точки зрения заработной платы, более дешевая рабочая сила. Индусы появились в доставке и на стройке», — рассказал Глушков ТАСС.

По его словам, в Индии наблюдается высокий интерес к трудоустройству в России, однако перед российскими компаниями стоит задача грамотно организовать логистику: «Эти мигранты визовые, а любой визовый мигрант с точки зрения МВД и безопасности страны лучше, чем патент. А так предложение рабочих из Индии значительно опережает спрос».

Он подчеркнул, что количество объектов с индийскими строителями в России, скорее всего, будет расти.

Глушков при этом признал, что у российских компаний пока нет значительного опыта взаимодействия с индийскими рабочими. Однако их активно привлекают для работы вахтовым методом и на объекты, не требующие высокой квалификации. По данным Национального объединения строителей, сейчас в строительной сфере России трудится около 1 миллиона мигрантов. «Тот кризис рабочей силы, который был год назад, преодолен», — заявил Глушков.

По прогнозу Минтруда РФ, к 2030 году России будет не хватать 2,4 миллиона работников, при этом страна столкнется с последствиями демографического спада.