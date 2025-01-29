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Между Словакией и Украиной становится все напряженнее

20:32 764

МИД Словакии вызвал посла Украины Мирослава Кастрана и выразил ему протест из-за «вмешательства» Киева во внутренние дела страны.

Об этом сообщил портал Aktuality.

По его информации, МИД выразил послу протест против заявлений украинской стороны, которые Братислава расценивает как «вмешательство во внутренние дела Словакии». В то же время в МИД не сообщили, какие именно заявления имелись в виду.

Накануне МИД Украины отверг заявления словацкого премьера Фицо о причастности Киева к антиправительственным протестам в Словакии, напоминает «Европейская правда».

Сам Роберт Фицо перед тем назвал президента Украины Владимира Зеленского «врагом» Словакии, продолжив таким образом заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину. Фицо также недоволен поддержкой Зеленским массовых антиправительственных протестов в Словакии.

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