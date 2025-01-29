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Израиль изгоняет БАПОР

20:37 803

Власти Израиля в предстоящие 48 часов закроют все офисы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в Иерусалиме, прекратят контакты с представителями организации и запретят ее деятельность на территории еврейского государства.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Израиля Давид Менсер.

«Через 48 часов БАПОР будет изгнано из Израиля: не будет офисов, не будет контактов и не будет деятельности», - заявил он.

По словам Менсера, БАПОР представляет собой «угрозу для национальной безопасности Израиля». «В БАПОР полно активистов ХАМАС: не только те 19, в отношении которых БАПОР вело вялое расследование, это сотни сотрудников», - сказал он.

25 января постпред еврейского государства при ООН Дани Данон уведомил генсека всемирной организации о том, что БАПОР должно прекратить всю свою деятельность в Израиле к 30 января. 28 октября израильский Кнессет принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

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