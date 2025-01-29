Турция предлагает модель "Союза Четырех"
Недавние визиты министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына в Багдад и Дамаск сразу же привлекли внимание международных наблюдателей. А вскоре стало известно, что Анкара выступила с инициативой создания регионального союза для борьбы с остатками ИГИЛ, который должен объединить Турцию, Ирак, Сирию и Иорданию. Эта инициатива возникла на фоне переговоров Турции с Вашингтоном по вопросу ликвидации террористической организации РПК/ОНС, что придает происходящему дополнительную геополитическую динамику.
Что предлагают турки?
Во время визита в Багдад Хакан Фидан впервые публично озвучил основные положения турецкой инициативы, которую официально подтвердила администрация президента Ирака: «Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к созданию союза, включающего Ирак, Сирию, Иорданию и Турцию, для борьбы с террористической организацией ИГИЛ, ликвидации ее присутствия и пресечения источников ее финансирования».
Но чем, собственно, продиктовано это предложение? И почему именно сейчас?
Как сообщает haqqin.az, Турция заранее подготовила почву для своей инициативы, создав механизмы безопасности с Ираком, Сирией и Иорданией. Эти структуры включают министров иностранных дел и обороны, а также глав разведывательных ведомств, что говорит о высоком уровне координации.
Однако у Турции есть и более широкие стратегические цели.
- Не допустить присутствия в регионе внешних игроков (США, Франции и Германии) под предлогом борьбы с ИГИЛ.
- Ликвидировать структуру РПК/ОНС, использующую ИГИЛ, как инструмент для сохранения своих позиций.
- Создать долгосрочную архитектуру безопасности в регионе даже после уничтожения остатков ИГИЛ.
Кроме того, Анкара заинтересована в укреплении пограничной безопасности в рамках создаваемого союза.
Реальная угроза или геополитический инструмент?
Хотя официально инициатива Турции направлена против ИГИЛ, вопрос заключается в реальных масштабах этой угрозы.
По данным Анкары, в регионе действительно остаются отдельные ячейки ИГИЛ, которые, правда, уже не представляют серьезной опасности. Ключевая проблема — это лагеря заключенных, которые контролируются боевиками РПК и служат разменной картой в их переговорах с Западом.
В частности, в лагере Аль-Холь содержатся около 50 тысяч женщин и детей, а также 7–8 тысяч мужчин, включая 5 тысяч боевиков ИГИЛ из Европы (преимущественно из Германии, Франции и Бельгии).
После свержения режима Асада Турция предложила идею вернуть боевиков ИГИЛ в страны их происхождения, которую поддержали Ирак и Сирия. Но силы РПК/ОНС блокируют этот процесс, используя ситуацию в качестве рычага давления, да и страны Европы отказываются принимать своих граждан.
В этой ситуации Анкара предложила Дамаску материально-техническую помощь в содержании европейских боевиков и, по имеющимся данным, новое сирийское правительство приняло это предложение.
Багдад и Дамаск сближаются с Анкарой?
Показательно, что Багдад и Дамаск, ранее дистанцировавшиеся от Анкары, сейчас проявляют интерес к сотрудничеству.
Ирак, как наиболее пострадавшая от ИГИЛ страна, объявил РПК запрещенной организацией и с 2024 года рассматривает ее, как угрозу национальной безопасности.
А Сирия, потерявшая контроль над одной третью своей территории, заинтересована в ликвидации позиций РПК/ОНС и восстановлении суверенитета.
Ожидается, что в ближайшие дни Турция проведет финальные переговоры с Иорданией, что может окончательно сформировать четырехсторонний союз.
Но главные вопросы все еще остаются безответными: какой будет реакция Вашингтона? Откажутся ли США от поддержки РПК/ОНС или попытаются использовать ситуацию в своих интересах?