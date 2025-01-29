Турция предлагает модель "Союза Четырех"

Недавние визиты министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына в Багдад и Дамаск сразу же привлекли внимание международных наблюдателей. А вскоре стало известно, что Анкара выступила с инициативой создания регионального союза для борьбы с остатками ИГИЛ, который должен объединить Турцию, Ирак, Сирию и Иорданию. Эта инициатива возникла на фоне переговоров Турции с Вашингтоном по вопросу ликвидации террористической организации РПК/ОНС, что придает происходящему дополнительную геополитическую динамику.

Что предлагают турки?

Во время визита в Багдад Хакан Фидан впервые публично озвучил основные положения турецкой инициативы, которую официально подтвердила администрация президента Ирака: «Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к созданию союза, включающего Ирак, Сирию, Иорданию и Турцию, для борьбы с террористической организацией ИГИЛ, ликвидации ее присутствия и пресечения источников ее финансирования».

Но чем, собственно, продиктовано это предложение? И почему именно сейчас?

Как сообщает haqqin.az, Турция заранее подготовила почву для своей инициативы, создав механизмы безопасности с Ираком, Сирией и Иорданией. Эти структуры включают министров иностранных дел и обороны, а также глав разведывательных ведомств, что говорит о высоком уровне координации.

Однако у Турции есть и более широкие стратегические цели.

- Не допустить присутствия в регионе внешних игроков (США, Франции и Германии) под предлогом борьбы с ИГИЛ.

- Ликвидировать структуру РПК/ОНС, использующую ИГИЛ, как инструмент для сохранения своих позиций.

- Создать долгосрочную архитектуру безопасности в регионе даже после уничтожения остатков ИГИЛ.

Кроме того, Анкара заинтересована в укреплении пограничной безопасности в рамках создаваемого союза.