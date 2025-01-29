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Трамп-рекордсмен

20:50 826

Президент США Дональд Трамп за десять дней своего срока подписал 38 указов. Он стал лидером среди всех американских президентов в современной истории США, подсчитал Axios.

Второе и третье места в рейтинге занимают 46-й и 33-й главы Белого дома Джо Байден и Гарри Трумэн. Они издали более 40 указов за первые сто дней своего правления.

По оценке портала, Трамп перестраивает работу администрации США с целью расширения президентских полномочий, а шквал указов – «кампания в стиле доктрины «Шок и трепет» («Шок и трепет» — военная доктрина, в основе которой лежит концепция «быстрого достижения преобладания». Применялась армией США в ходе кампании в Ираке).

Одним из первых законов, подписанных Трампом, стала приостановка въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылка. Кроме того, Дональд Трамп приказал властям не давать гражданство детям по праву рождения в США. Он подписал указы по изменению гендерной политики: теперь в США будут признавать лишь мужской и женский пол, а государство перестанет финансировать смену пола несовершеннолетним. Многие указы Трампа коснулись политики инклюзивности и равенства. Также президент помиловал около полутора тысяч обвиняемых в беспорядках в Капитолии.

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