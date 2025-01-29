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Матери чеченских оппозиционеров продлили арест

21:27 147

Суд в Грозном продлил арест матери чеченских братьев-оппозиционеров Янгулбаевых - Заремы Мусаевой. Ее оставили под стражей до 24 февраля. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Согласно сообщению, суд сослался на то, что Мусаева уже имеет судимость и якобы может напасть на сотрудников колонии. Защита настаивала, что это невозможно, поскольку из-за тяжелого заболевания женщина передвигается только при помощи костылей. Мусаева страдает инсулинозависимым диабетом.

В ноябре прошлого года стало известно о новом уголовном деле против Мусаевой – по версии следствия, она якобы ударила сотрудника ФСИН и сорвала с него погон. Мусаева отвергает эти обвинения, отмечает «Радио Свобода».

До ареста она находилась в заключении в колонии-поселении в Аргуне – ее осудили по делу о нападении на полицейского, затем была добавлена статья о мошенничестве. Ее срок должен закончиться в марте 2025 года.

Зарема Мусаева – жена бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Трое ее сыновей критиковали чеченские власти, а их отец Сайди Янгулбаев отказывался публично осудить деятельность сыновей. Сейчас все они находятся не в России.

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