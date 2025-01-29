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Блогер Маркарян призывал к терроризму

21:43 2121

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование российского блогера армянского происхождения Арсена Маркаряна по статье о призывах к терроризму.

По данным прокуратуры, поводом для проверки послужило интервью, в котором Маркарян, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории РФ и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов», пишет «Настоящее время». Эти же призывы, как сообщается, он «процитировал во время участия» в прямом эфире другого канала.

Материалы прокурорской проверки переданы в управление Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет, что речь идет о его пятичасовом интервью с другим блогером – Дмитрием Лариным. В нем Маркарян, в частности, рассуждает о донатах ВСУ, деньгах, которые выделяет Запад для Украины, а также о возможности использовать дроны с флагом или гимном Украины.

Арсен Маркарян — блогер и инфобизнесмен из Самары. Блогер рассуждает в том числе о превосходстве мужчин над женщинами, влиянии женщин на мужчин и т.д.

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