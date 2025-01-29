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Известны все четвертьфиналисты Кубка Азербайджана по баскетболу

Отдел спорта
21:55 411

В Кубке Азербайджана по баскетболу прошла стадия 1/8 финала.

Сегодня «Гянджа» на своей площадке обыграла команду «Орду» - 81:62. В четвертьфинале гянджинцы встретятся с «Серхедчи», который пропустил первый раунд турнира.

В Сумгаите местная команда проиграла «Нефтчи» - 90:103. Бакинцев ждет четвертьфинальный матч с «Сабахом».

В Лянкяране НТД одержал победу над одноименным клубом - 87:73. В четвертьфинале НТД встретится с «Шеки».

Упорным получился матч между «Абшероном» и «Губой». Было назначено два овертайма, в результате чего «Абшерон» все же вырвал победу (96:94) и теперь сыграет с «Нахчываном».

Все четвертьфинальные матчи состоятся в Баку в марте.

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