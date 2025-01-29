Эксперт спрогнозировал «новую Ялту» между Путиным, Си и Трампом

Мир «обречен на новую Ялту» между президентом США Дональдом Трампом, российским президентом Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином — на новый договор о послевоенном мироустройстве. Однако он будет основан на праве силы и может привести к войне США, Китая и РФ. Так считает обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«Во время холодной войны американские и советские лидеры придерживались противоположных идеологий. Первые отстаивали свободу и капитализм (или «либерализм»), вторые - различные оттенки марксизма-ленинизма. Примечательно, что эта страшная ситуация оказалась достаточно стабильной. Холодная война оставалась холодной и в конце концов была решена мирным путем», - отметил эксперт.

Если «заглянуть к ним в голову» и оценить идеи, которые там циркулируют, можно обнаружить не столько столкновение идеологий, сколько общий склад мышления, пишет Андреас Клут в своем материале. Путин и Си Цзиньпин, по его словам, надеются, что с Трампом удастся заключить сделку по разделу мира на сферы влияния — что-то около, что произошло во время Ялтинской конференции в 1945 году между 32-м президентом США Франклином Рузвельтом, лидером СССР Иосифом Сталиным и британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем.

Тогда Рузвельт надеялся, что Сталин одобрит новый порядок, запрещающий империалистическую агрессию, и согласится на создание организации, которая будет называться Организация Объединенных Наций (ООН). Он этого добился, но только на бумаге. По факту он и Черчилль согласились на сделку, в результате которой Сталин подчинил себе Центральную и Восточную Европу. Если Трамп заключит какую-нибудь сделку с китайским и российским лидерами — это будет выглядеть, как пакт между империалистами, основанный не на каких-то возвышенных идеях, а на простом принципе «прав тот, у кого сила», где принуждение считается нормой. Если они не договорятся о разделе добычи, это может привести к войне между этими странами. Но в любом случае это обречет на гибель малые страны, оказавшиеся между ними, считает аналитик Bloomberg.

Как утверждает Клут, Трамп похож на Путина и Си Цзиньпина, поскольку все трое — «империалисты», которые «находятся в плену идеологий», а также сравнил текущую ситуацию с положением накануне Первой мировой войны. Аналитик Bloomberg выразил согласие с бывшим госсекретарем Кондолизой Райс, что «текущий период — это не возвращение к холодной войне. Он более опасен».

«До недавнего времени на пути неоимпериализма, который олицетворяет Си в Азии или Путин в Восточной Европе, обычно стояло что-то большое. Это были Соединенные Штаты, которые имеют традицию исключительности и часто определяли себя или как маяк свободы, или как крестоносца за нее. После Второй мировой войны США поддержали либеральный международный порядок, основанный на правилах, систему, которая, по крайней мере в теории, сдерживала империализм великих держав и позволяла малым странам процветать», - говорится в материале.

Однако американская исключительность приходит в упадок, начиная с последних времен Джордж Буша-младшего и Райс и их войн в Ираке и Афганистане. «...Это изменилось в этом месяце, когда Трамп принял свою вторую присягу. Он запугивает Данию, потому что хочет включить Гренландию в состав США, Панаму, потому что хочет «забрать» ее построенный американцами канал, и даже Канаду, которая, по его мнению, подходит на роль 51-го штата. Он значительно меньше мог сказать Путину и Си, кроме криков о том, что «пришло время» заключить соглашение по войне в Украине», - пишет Клут.

«Сегодня мир, кажется, обречен на новую Ялту между Трампом, Путиным и Си. Это будет пакт между империалистами, не основанный ни на каком высоком идеологическом видении, кроме представления о том, что сила права, а принуждение является честной игрой. Это может привести к войне между ними, если они не смогут договориться о добыче...», - считает обозреватель.