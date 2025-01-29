Грузия ушла из ПАСЕ
Парламентская делегация из Грузии прекращает работу в ПАСЕ после того, как ранее была принята резолюция, призывающая власти республики провести новые парламентские выборы.
Об этом говорится в заявлении главы грузинской делегации, вице-спикера парламента Грузии Теи Цулукиани.
Как отмечает Цулукиани, оппоненты властей Грузии хотели, чтобы полномочия грузинской делегации вообще не были признаны в ПАСЕ, однако орган признал полномочия, но с определенными условиями, одним из которых является проведение новых парламентских выборов. «С учетом всего вышеуказанного, мы, члены делегации парламента Грузии, в Страсбурге и Тбилиси обсудили и по общему решению команды «Грузинской мечты», несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее», - говорится в заявлении.
Цулукиани отметила, что делегация Грузии возобновит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы после того, как «прекратится шантаж в отношении страны и ее народа».
«Грузия, разумеется, как государство остается членом Совета Европы. Однако участие в Парламентской ассамблее члены нашей парламентской делегации возобновят только тогда, когда изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и народу, закончится шантаж, а все принимающие решения официальные и неофициальные лица, а также стоящие за ними силы хорошо осознают, что подобное давление не заставит Грузию и избранную ее населением власть делать какие-либо антигрузинские шаги», - заявила Цулукиани.
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, пишет «Спутник-Грузия».
Вопрос об отстранении грузинской делегации подняла самая крупная политическая группа ПАСЕ «Европейская народная партия».
«Ассамблея будет иметь возможность пересмотреть полномочия грузинской делегации, включая приостановление действия вышеупомянутых прав, на своей частичной сессии в апреле 2025 года в свете прогресса, достигнутого в отношении вопросов, упомянутых в документе», – говорится в резолюции.
В частности, Грузия для сохранения права голоса в ПАСЕ должна немедленно инициировать инклюзивный процесс с участием всех заинтересованных сторон и общественных деятелей, включая правящее большинство, оппозицию и гражданское общество, для срочного устранения недостатков и упущений, отмеченных в ходе недавних парламентских выборов, и создания избирательной среды, благоприятствующей подлинно демократическим новым выборам, которые должны быть объявлены в течение последующих месяцев.
Также Грузия должна предпринять немедленные и эффективные шаги, чтобы возобновить процесс европейской интеграции в соответствии с европейскими устремлениями народа и решительно ускорить необходимые реформы.
Кроме того, условиями для сохранения полномочий в ПАСЕ является незамедлительное прекращение жестокости полиции и нарушений прав человека, отмечено в резолюции.
Также по условиям Грузия должна активизировать сотрудничество с Советом Европы и добросовестно участвовать в процессе, инициированном генеральным секретарем Совета Европы, рассмотреть все замечания ПАСЕ, включая рекомендацию об отмене закона «О прозрачности иностранного влияния».
Для сохранения полномочий в ПАСЕ Грузия также должна освободить всех политических заключенных до апрельской части сессии Ассамблеи 2025 года, сказано в резолюции.