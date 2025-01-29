Грузия ушла из ПАСЕ

Парламентская делегация из Грузии прекращает работу в ПАСЕ после того, как ранее была принята резолюция, призывающая власти республики провести новые парламентские выборы. Об этом говорится в заявлении главы грузинской делегации, вице-спикера парламента Грузии Теи Цулукиани. Как отмечает Цулукиани, оппоненты властей Грузии хотели, чтобы полномочия грузинской делегации вообще не были признаны в ПАСЕ, однако орган признал полномочия, но с определенными условиями, одним из которых является проведение новых парламентских выборов. «С учетом всего вышеуказанного, мы, члены делегации парламента Грузии, в Страсбурге и Тбилиси обсудили и по общему решению команды «Грузинской мечты», несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее», - говорится в заявлении.

Цулукиани отметила, что делегация Грузии возобновит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы после того, как «прекратится шантаж в отношении страны и ее народа». «Грузия, разумеется, как государство остается членом Совета Европы. Однако участие в Парламентской ассамблее члены нашей парламентской делегации возобновят только тогда, когда изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и народу, закончится шантаж, а все принимающие решения официальные и неофициальные лица, а также стоящие за ними силы хорошо осознают, что подобное давление не заставит Грузию и избранную ее населением власть делать какие-либо антигрузинские шаги», - заявила Цулукиани.

* * * 22:31 Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, пишет «Спутник-Грузия». Вопрос об отстранении грузинской делегации подняла самая крупная политическая группа ПАСЕ «Европейская народная партия».