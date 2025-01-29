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Ахмад аш-Шараа стал новым президентом Сирии

новость дополнена
22:40 1860

Глава администрации Сирии Ахмад аш-Шараа объявлен президентом страны на переходный период, пишет Asharq Al-Awsat.

Также новые власти страны объявили о прекращении действия Конституции, о роспуске парламента, Службы безопасности и вооруженных формирований. 

Новые власти объявили 8 декабря национальным праздником в честь «победы великой сирийской революции».  

Новое сирийское руководство объявило и о роспуске правившей 60 лет партии «Баас». Она пришла к власти в Сирии в 1963 году в результате переворота. Ее генеральным секретарем с 2000 года был свергнутый в декабре 2024 года Башар Асад. После свержения Асада «Баас» приостановила работу.

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