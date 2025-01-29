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Евросоюз введет санкции против крупных российских СМИ

22:55 634

Евросоюз в новый, 16-й санкционный пакет включит несколько крупных российских СМИ, пишет «Система» (расследовательский проект «Радио Свобода»), в распоряжении которой оказался проект документа.

Под ограничения попадут агентство ТАСС, интернет-издание «Лента.ру», телеканал Минобороны РФ «Звезда» и газета «Красная звезда», прокремлевский крымский сайт NewsFront, EADaily (Eurasia Daily), RuBaltic – зарегистрированный в Калининграде портал о новостях стран Балтии, военный портал SouthFront. Также под санкции попадет «Фонд стратегической культуры» – зарегистрированный в России «мозговой центр», продвигающий пророссийскую повестку. В 2021 году попал под санкции США.

В проекте санкций говорится, что запрет будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну против Украины и не остановит дезинформационные кампании. Санкции подразумевают полный запрет на вещание, распространение и продвижение контента этих медиа. Интернет-провайдеры ЕС будут обязаны заблокировать доступ к этим ресурсам. 

Гражданам и компаниям из стран ЕС будет запрещено сотрудничество с указанными СМИ – размещение рекламы, производство контента и оказание других услуг.

Ранее вещание в Европе было запрещено для RT и Sputnik.

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