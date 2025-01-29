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Зеленский сказал, когда закончится война

23:19 1019

Война России против Украины закончится тогда, когда удастся достичь справедливого мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений.

«Когда закончится война? В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. Много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего - справедливый мир, так, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, кто отдал жизнь», - приводит РБК-Украина слова Зеленского.

По словам президента Украины, обязательным условием для мира является справедливая ответственность за все, что совершила Россия. Когда этого удастся достичь, закончится война, уверен Зеленский.

Глава украинского государства обратил внимание, что переход к дипломатическому решению конфликта в том или ином формате не будет означать окончательное завершение войны. Поскольку у Украины уже был замороженный конфликт после захвата Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. «Это говорит о том, что война не была окончена. Очень важно нам в этот раз выстоять до конца», - объяснил Зеленский.

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