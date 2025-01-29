80 французских истребителей для Эмиратов

Франция начнет в 2027 году осуществлять поставки истребителей Rafale для вооруженных сил ОАЭ, сообщил в среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«В Истре (город на юго-востоке Франции) осмотрели с моим коллегой Мухаммедом Мубараком Фаделем аль-Мазруи первый произведенный для вооруженных сил ОАЭ Rafale», - написал Лекорню в соцсети Х.

«Он послужит для первых испытаний перед тем, как, начиная с 2027 года, начнутся поставки 80 истребителей Rafale, заказанных нашими партнерами», - подчеркнул он.

В декабре 2021 года Франция и ОАЭ подписали контракт о приобретении Абу-Даби 80 французских многоцелевых истребителей Rafale.