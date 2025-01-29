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80 французских истребителей для Эмиратов

23:30 380

Франция начнет в 2027 году осуществлять поставки истребителей Rafale для вооруженных сил ОАЭ, сообщил в среду министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«В Истре (город на юго-востоке Франции) осмотрели с моим коллегой Мухаммедом Мубараком Фаделем аль-Мазруи первый произведенный для вооруженных сил ОАЭ Rafale», - написал Лекорню в соцсети Х.

«Он послужит для первых испытаний перед тем, как, начиная с 2027 года, начнутся поставки 80 истребителей Rafale, заказанных нашими партнерами», - подчеркнул он.

В декабре 2021 года Франция и ОАЭ подписали контракт о приобретении Абу-Даби 80 французских многоцелевых истребителей Rafale.

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