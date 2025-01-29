Главу МИД Украины пригласили на встречу с Марко Рубио

Франция пригласила министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу на расширенную встречу глав МИД Германии, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС, куда также может приехать государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает BBC.

Встреча должна состояться в Париже 12 февраля, на ней будет обсуждаться война в Украине. Участие Рубио во встрече пока не подтверждено.

Если встреча состоится, она может стать первыми переговорами на высоком уровне с участием представителей Украины и новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.