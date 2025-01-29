Китай отказался от российского зерна

«Пшеницу российскую Китай не берет. И это решение на верхнем политическом уровне», — заявил глава Российского зернового союза, куда входят почти 300 аграрных организаций, обеспечивающих 90% российского зернового экспорта.

По его словам, сейчас из России в КНР идут только приграничные поставки в отдельные провинции, хотя Китай активно закупает пшеницу в Казахстане и в Украине.

«Сколько бы ни рассказывали нам о фитосанитарных условиях, каких-то там процедурах на границе и так далее, пока нет верхнего решения на уровне партии и правительства, ничего там не срастется. Это будут всего лишь технические препоны, которые преодолеть с помощью переговоров Россельхознадзора с китайской фитосанитарной службой не получится», — сказал Злочевский, которого цитирует «Бизнес Online».

В прошлом году, по данным Минсельхоза РФ, Россия экспортировала 71,3 млн тонн зерна, в том числе 57,2 млн тонн пшеницы. Крупнейшими покупателями остались Египет, Саудовская Аравия, Турция и Бангладеш, перечислил Злочевский.

По его оценкам, в 2025 году экспорт российского зерна может сократиться на треть, до 47-48 млн тонн на фоне падения урожая, отсутствия импортных семян, а также проблем с расчетами и логистикой. За год аграрии могут собрать лишь 100 млн тонн зерна, а это будет «провальный уровень», сказал Злочевский: в прошлом году сборы составили 125 млн тонн, а в 2022-м достигали рекордных 153,8 млн тонн.

The Moscow Times напоминает, что в 2017 году был запущен проект «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай», по планам Минсельхоза РФ, к 2028 году он должен был выйти на мощность 52 млн тонн зерновых в год.