Трамп депортирует студентов - участников антиизраильских протестов
00:16 980
В ближайшие часы президент США Дональд Трамп подпишет указ, который позволит депортировать из страны иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, выражавших поддержку ХАМАС после атак 7 октября, передает The New York Post.
Указ обязывает федеральные агентства в течение 60 дней найти юридические механизмы для борьбы с антисемитизмом, в том числе в университетских кампусах.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!