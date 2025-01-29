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Трамп депортирует студентов - участников антиизраильских протестов

00:16 980

В ближайшие часы президент США Дональд Трамп подпишет указ, который позволит депортировать из страны иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, выражавших поддержку ХАМАС после атак 7 октября, передает The New York Post.

Указ обязывает федеральные агентства в течение 60 дней найти юридические механизмы для борьбы с антисемитизмом, в том числе в университетских кампусах.

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