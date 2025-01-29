Гренландцы хотят независимости

Большинство жителей Гренландии выступают за независимость острова.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром Verian для датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

По данным опроса, 56% респондентов хотели бы независимости острова, 28% высказались против нее, а 17% не определились с мнением. 45% гренландцев выступают за независимость только в том случае, если она не окажет негативного влияния на их уровень жизни.

«Цифры совершенно однозначны. Гренландцы очень четко заявляют, что хотят независимости», - прокомментировал социолог в области выборов Копенгагенского университета Каспер Мёллер Хансен.

Опрос проводился 22-26 января на основе онлайн-интервью с 497 жителями Гренландии старше 18 лет. Статистическая погрешность может составлять от 1,9 до 4,4 п.п.