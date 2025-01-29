Новый шеф Пентагона мстит за Трампа: генерала Милли лишили охраны, могут отобрать и звание

Решением нового руководства Пентагона у отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, известного своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отобрали личную охрану и допуск к секретной информации.

По словам министра обороны США Пита Хегсета, это распоряжение стало одним из его первых шагов в новой должности. Он также обратился к официальным структурам с просьбой расследовать «поведение» генерала Милли и пересмотреть его воинское звание.

Генерал Милли занимал пост Объединенного комитета начальников штабов (это высшая военная должность в США) начиная с первого президентского срока Трампа, но позже неоднократно критиковал его и даже назвал в одном из интервью «фашистом».

Прежняя администрация Джо Байдена предоставила Милли личную охрану из-за того, что он получал угрозы убийством.

Трамп в прошлом обвинял генерала Милли в государственной измене за телефонные разговоры, которые он провел с представителями военного командования Китая в последние недели первого президентского срока Трампа.

В преддверии возвращения Трампа в Белый дом на прошлой неделе уходящий президент Джо Байден предоставил генералу Милли и еще ряду других критиков Трампа, включая врача Энтони Фаучи, ставшего известным во время пандемии — упреждающее помилование на случай, если Трамп решит отомстить им за нелояльность политически мотивированными уголовными делами. В заявлении Байдена подчеркивалось, что никто из помилованных не совершал никаких правонарушений и помилование не следует воспринимать как признание обратного. Генерал Милли поблагодарил Байдена за этот шаг и заявил, что не хочет провести остаток своей жизни «в борьбе с теми, кто несправедливо может требовать возмездия за высказанное им пренебрежение».

Сообщается также, что специальному управлению при Министерстве обороны США дано распоряжение «провести расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением генерала Милли, на основании которого министр сможет решить, целесообразно ли повторно запускать проверку его соответствия его военному чину».

Среди тех, кого новая администрация лишила охраны, — бывший госсекретарь при Трампе Майк Помпео, его же бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и его бывший спецпредставитель по Ирану Брайан Хук. Американские разведслужбы считают, что им угрожают покушения со стороны Ирана.