USD 1.7000
EUR 1.7739
RUB 1.7487
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

Новый шеф Пентагона мстит за Трампа: генерала Милли лишили охраны, могут отобрать и звание

00:33 976

Решением нового руководства Пентагона у отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, известного своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отобрали личную охрану и допуск к секретной информации.

Об этом информирует BBC.

Министр обороны США Пит Хегсет

По словам министра обороны США Пита Хегсета, это распоряжение стало одним из его первых шагов в новой должности. Он также обратился к официальным структурам с просьбой расследовать «поведение» генерала Милли и пересмотреть его воинское звание.

Генерал Милли занимал пост Объединенного комитета начальников штабов (это высшая военная должность в США) начиная с первого президентского срока Трампа, но позже неоднократно критиковал его и даже назвал в одном из интервью «фашистом».

Прежняя администрация Джо Байдена предоставила Милли личную охрану из-за того, что он получал угрозы убийством.

Трамп в прошлом обвинял генерала Милли в государственной измене за телефонные разговоры, которые он провел с представителями военного командования Китая в последние недели первого президентского срока Трампа.

В преддверии возвращения Трампа в Белый дом на прошлой неделе уходящий президент Джо Байден предоставил генералу Милли и еще ряду других критиков Трампа, включая врача Энтони Фаучи, ставшего известным во время пандемии — упреждающее помилование на случай, если Трамп решит отомстить им за нелояльность политически мотивированными уголовными делами. В заявлении Байдена подчеркивалось, что никто из помилованных не совершал никаких правонарушений и помилование не следует воспринимать как признание обратного. Генерал Милли поблагодарил Байдена за этот шаг и заявил, что не хочет провести остаток своей жизни «в борьбе с теми, кто несправедливо может требовать возмездия за высказанное им пренебрежение».

Сообщается также, что специальному управлению при Министерстве обороны США дано распоряжение «провести расследование фактов и обстоятельств, связанных с поведением генерала Милли, на основании которого министр сможет решить, целесообразно ли повторно запускать проверку его соответствия его военному чину».

Среди тех, кого новая администрация лишила охраны, — бывший госсекретарь при Трампе Майк Помпео, его же бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и его бывший спецпредставитель по Ирану Брайан Хук. Американские разведслужбы считают, что им угрожают покушения со стороны Ирана.

На Востоке проигравшему не дают сохранить лицо
На Востоке проигравшему не дают сохранить лицо Горячая тема
29 января 2025, 15:10 6699
Грузия ушла из ПАСЕ
Грузия ушла из ПАСЕ обновлено 01:20
01:20 4283
Роберта Менендеса посадили на 11 лет
Роберта Менендеса посадили на 11 лет новость дополнена
01:00 1066
Новый шеф Пентагона мстит за Трампа: генерала Милли лишили охраны, могут отобрать и звание
Новый шеф Пентагона мстит за Трампа: генерала Милли лишили охраны, могут отобрать и звание
00:33 977
Очередной вечер протестов в Тбилиси
Очередной вечер протестов в Тбилиси
00:52 438
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
29 января 2025, 23:19 3032
Ахмад аш-Шараа стал новым президентом Сирии
Ахмад аш-Шараа стал новым президентом Сирии новость дополнена
29 января 2025, 22:40 3285
Эксперт спрогнозировал «новую Ялту» между Путиным, Си и Трампом
Эксперт спрогнозировал «новую Ялту» между Путиным, Си и Трампом
29 января 2025, 22:14 2455
Турция предлагает модель "Союза Четырех"
Турция предлагает модель "Союза Четырех" наша корреспонденция
29 января 2025, 20:26 6259
Трамп выдворяет 709 азербайджанцев
Трамп выдворяет 709 азербайджанцев
29 января 2025, 14:15 12182
Самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем срочно в номер; обновлено 19:22
29 января 2025, 19:22 8894

ЭТО ВАЖНО

На Востоке проигравшему не дают сохранить лицо
На Востоке проигравшему не дают сохранить лицо Горячая тема
29 января 2025, 15:10 6699
Грузия ушла из ПАСЕ
Грузия ушла из ПАСЕ обновлено 01:20
01:20 4283
Роберта Менендеса посадили на 11 лет
Роберта Менендеса посадили на 11 лет новость дополнена
01:00 1066
Новый шеф Пентагона мстит за Трампа: генерала Милли лишили охраны, могут отобрать и звание
Новый шеф Пентагона мстит за Трампа: генерала Милли лишили охраны, могут отобрать и звание
00:33 977
Очередной вечер протестов в Тбилиси
Очередной вечер протестов в Тбилиси
00:52 438
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
29 января 2025, 23:19 3032
Ахмад аш-Шараа стал новым президентом Сирии
Ахмад аш-Шараа стал новым президентом Сирии новость дополнена
29 января 2025, 22:40 3285
Эксперт спрогнозировал «новую Ялту» между Путиным, Си и Трампом
Эксперт спрогнозировал «новую Ялту» между Путиным, Си и Трампом
29 января 2025, 22:14 2455
Турция предлагает модель "Союза Четырех"
Турция предлагает модель "Союза Четырех" наша корреспонденция
29 января 2025, 20:26 6259
Трамп выдворяет 709 азербайджанцев
Трамп выдворяет 709 азербайджанцев
29 января 2025, 14:15 12182
Самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем срочно в номер; обновлено 19:22
29 января 2025, 19:22 8894
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться