Очередной вечер протестов в Тбилиси
Очередное протестное шествие проходит в Тбилиси. Протестующие по традиции маршем направились к зданию парламента.
По сообщению грузинских изданий, шествие вечером в среду стартовало от здания Общественного вещателя, которое находится рядом с площадью Героев.
Ранее сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы в новой резолюции призвала власти Грузии освободить всех политзаключенных до апреля этого года, назначить дату новых парламентских выборов и принять меры для возобновления процесса евроинтеграции страны. В ответ Грузия приняла решение прекратить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), объявила глава грузинской делегации Тея Цулукиани. Она заявила, что условия и оговорки в принятой по Грузии резолюции «неприемлемы, несправедливы и необоснованны».