Роберта Менендеса посадили на 11 лет

Бывший сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес приговорен в среду к 11 годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве и коррупции.

Отмечается, что во время заседания 71-летний бывший политик просил судью о снисхождении. «Я далек от совершенства, но я верю, что за полвека работы на благо общества я сделал больше хорошего, чем плохого», — заявил он.

Менендес до августа прошлого года возглавлял сенатский комитет по международным отношениям.

Отметим, что Роберт Менендес был одним из самых активных проармянских лоббистов в Конгрессе на протяжении более чем 20 лет, не раз выступал с антиазербайджанскими и антитурецкими заявлениями. Именно Менендес являлся инициатором антиазербайджанских слушаний в Конгрессе США. Он автор законопроекта о введении санкций против Азербайджана, входил в парламентскую группу Конгресса по делам Армении.

В сентябре 2023 года против Менендеса были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга Надин Арсланян были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. В 2024-м суд в Нью-Йорке признал Менендеса виновным в вымогательстве, воспрепятствовании правосудию и получении взяток за оказание услуг бизнесменам, связанным с Египтом и Катаром. При обыске в его доме в Нью-Джерси агенты ФБР нашли около полумиллиона долларов наличными, которые были спрятаны по всему дому, а также золотые слитки стоимостью около 150 тысяч долларов и люксовый кабриолет Mercedes-Benz.

Жене Менендеса, Надин Арсланян, также предъявлены обвинения. Ее дело рассматривается отдельно.