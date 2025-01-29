Вучич выполнил требование протестующих в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич в среду, 29 января, подписал решение о помиловании 13 участников антиправительственных протестов, задержанных и обвиняемых в уголовных преступлениях. Решение опубликовано на сайте президента Сербии, передает «Европейская правда».

Комиссия по помилованиям при президенте Сербии одобрила помилование 13 участников протестов против власти, а Вучич подписал их. Речь идет о шести студентах, доценте и декане университета, работнике школы и четырех директорах школ.

Студентов и преподавателей задержали во время массовых протестов в связи с обвалом бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад, который унес жизни 15 человек. Их освобождение было одним из ключевых требований протестующих наряду с обнародованием всех документов, касающихся реконструкции вокзала, уголовного преследования должностных лиц, ответственных за обвал.