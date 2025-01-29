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Трамп хочет переселить Палестину на Марс

страшные времена
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
01:28 439

Предложение Дональда Трампа о "зачистке" Газы и принудительном переселении палестинцев в Иорданию и Египет вызвало резкую критику и насмешки, в том числе со стороны израильских журналистов и аналитиков.

Спустя неделю после окончания 15-месячной войны в Газе Трамп назвал этот регион "разрушенным местом" и предложил выселить оттуда всех палестинцев.

"Мы говорим о полутора миллионах человек. Просто очищаем этот район – и вопрос решен", – заявил президент США, вызвав возмущение мирового сообщества.

Трамп также поблагодарил Египет и Иорданию за их предполагаемую готовность принять палестинских беженцев и предложил Индонезии присоединиться к этому процессу. Он подчеркнул, что переселение может быть как временным, так и постоянным.

Трамп снова учудил

Жесткая реакция Израиля, Египта, Иордании

Предложение, которое многие назвали "немыслимым", вызвало жесткую реакцию со стороны Палестинской автономии, Египта и Иордании. Израильские СМИ также отреагировали критически.

В понедельник газета Haaretz опубликовала саркастическую статью, в которой высмеяла идею принудительного переселения.

"Такими темпами Трамп вскоре предложит отправить жителей Газы в космос и заселить их на Марсе. Мы продолжим наше великое предназначение, устремимся к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на Красной планете. Почему бы не поставить рядом и палестинский флаг? Вероятно, его партнер, Илон Маск, уже работает над этим", – иронизируют авторы редакционной статьи.

А колумнист Haaretz, Хаим Левинсон, сославшись на израильских чиновников и дипломатов, участвующих в переговорах, подчеркнул, что на самом деле никакого плана по переселению не существует.

Жесткая реакция израильских либералов: "Такими темпами Трамп вскоре предложит отправить жителей Газы в космос и заселить их на Марсе"

"Это всего лишь фантазии опытного девелопера (имеется в виду Трамп - ред.), - пишет Левинсон. - От эмира Катара до президента Египта – все говорят о палестинцах и готовы выделять им деньги. Но готовы ли они их принять? У всех есть границы, и они строго их охраняют".

Правительство Иордании также категорически отвергло идею массового переселения. Король Абдалла еще в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН подчеркнул, что Иордания не станет "альтернативной родиной" для палестинцев.

На протяжении многих лет Иордания с обеспокоенностью воспринимала риторику о переселении палестинцев. Во время последнего конфликта Амман и Каир добились от Израиля гарантий, что он не будет депортировать жителей Газы.

Иордания уже приняла более двух миллионов палестинских беженцев и не готова к новой волне мигрантов. Египет также заявил, что массовое переселение палестинцев на Синайский полуостров может дестабилизировать регион.

Таким образом, план Трампа встретил решительное сопротивление со стороны Египта, Иордании, Палестинской администрации и ХАМАС.

Иордания и так раскрыла объятия беженцам из Палестины

Что несет зять Трампа?

Даже внутри США предложение вызвало сомнения. Сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CNN признался, что "не понимает", что именно имел в виду Трамп под определением "зачистка" Газы. Он также отметил, что переселение всех палестинцев из Газы "не является реалистичным сценарием".

В понедельник против идеи выступило правительство Германии. В заявлении МИД ФРГ говорится: "Мы разделяем позицию ЕС, арабских партнеров и ООН: палестинское население не должно быть изгнано из Газы, а сама Газа не должна быть оккупирована или превращена в колонию".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также резко отреагировал на слова Трампа, заявив: "Газа принадлежит палестинцам и людям, которые там живут".

Западные СМИ напомнили высказывания зятя Трампа, Джареда Кушнера, сделанные в марте прошлого года.

Зять Трампа рассуждает, как обыкновенный фашист

"Газа – интересное место, - сказал Кушнер. - Она находится в отличном регионе, у моря, с прекрасным климатом. Здесь можно сделать что-то действительно замечательное".

Зять Трампа, предлагая также выселить палестинцев в пустыню Негев или Египет, добавил: "На месте Израиля я бы сделал все возможное, чтобы вывести людей, а затем зачистить Газу".

Тем временем десятки тысяч палестинцев устремились в северные районы Газы, которые пострадали в ходе войны сильнее всего, и заявили, что не покинут свои дома.

С 19 января действует хрупкое соглашение о прекращении огня, а в минувшую субботу Израиль и ХАМАС завершили второй обмен пленными. ХАМАС освободил четырех израильских военнослужащих в обмен на 200 палестинских заключенных.

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