Трамп хочет переселить Палестину на Марс

Предложение Дональда Трампа о "зачистке" Газы и принудительном переселении палестинцев в Иорданию и Египет вызвало резкую критику и насмешки, в том числе со стороны израильских журналистов и аналитиков. Спустя неделю после окончания 15-месячной войны в Газе Трамп назвал этот регион "разрушенным местом" и предложил выселить оттуда всех палестинцев. "Мы говорим о полутора миллионах человек. Просто очищаем этот район – и вопрос решен", – заявил президент США, вызвав возмущение мирового сообщества. Трамп также поблагодарил Египет и Иорданию за их предполагаемую готовность принять палестинских беженцев и предложил Индонезии присоединиться к этому процессу. Он подчеркнул, что переселение может быть как временным, так и постоянным.

Жесткая реакция Израиля, Египта, Иордании Предложение, которое многие назвали "немыслимым", вызвало жесткую реакцию со стороны Палестинской автономии, Египта и Иордании. Израильские СМИ также отреагировали критически. В понедельник газета Haaretz опубликовала саркастическую статью, в которой высмеяла идею принудительного переселения. "Такими темпами Трамп вскоре предложит отправить жителей Газы в космос и заселить их на Марсе. Мы продолжим наше великое предназначение, устремимся к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на Красной планете. Почему бы не поставить рядом и палестинский флаг? Вероятно, его партнер, Илон Маск, уже работает над этим", – иронизируют авторы редакционной статьи. А колумнист Haaretz, Хаим Левинсон, сославшись на израильских чиновников и дипломатов, участвующих в переговорах, подчеркнул, что на самом деле никакого плана по переселению не существует.

"Это всего лишь фантазии опытного девелопера (имеется в виду Трамп - ред.), - пишет Левинсон. - От эмира Катара до президента Египта – все говорят о палестинцах и готовы выделять им деньги. Но готовы ли они их принять? У всех есть границы, и они строго их охраняют". Правительство Иордании также категорически отвергло идею массового переселения. Король Абдалла еще в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН подчеркнул, что Иордания не станет "альтернативной родиной" для палестинцев. На протяжении многих лет Иордания с обеспокоенностью воспринимала риторику о переселении палестинцев. Во время последнего конфликта Амман и Каир добились от Израиля гарантий, что он не будет депортировать жителей Газы. Иордания уже приняла более двух миллионов палестинских беженцев и не готова к новой волне мигрантов. Египет также заявил, что массовое переселение палестинцев на Синайский полуостров может дестабилизировать регион. Таким образом, план Трампа встретил решительное сопротивление со стороны Египта, Иордании, Палестинской администрации и ХАМАС.

Что несет зять Трампа? Даже внутри США предложение вызвало сомнения. Сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CNN признался, что "не понимает", что именно имел в виду Трамп под определением "зачистка" Газы. Он также отметил, что переселение всех палестинцев из Газы "не является реалистичным сценарием". В понедельник против идеи выступило правительство Германии. В заявлении МИД ФРГ говорится: "Мы разделяем позицию ЕС, арабских партнеров и ООН: палестинское население не должно быть изгнано из Газы, а сама Газа не должна быть оккупирована или превращена в колонию". Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также резко отреагировал на слова Трампа, заявив: "Газа принадлежит палестинцам и людям, которые там живут". Западные СМИ напомнили высказывания зятя Трампа, Джареда Кушнера, сделанные в марте прошлого года.