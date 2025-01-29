Граждане Турции погибли на ливано-израильской границе

Министерство иностранных дел Турции заявило, что трое турецких граждан, пытавшихся нелегально пересечь границу Ливана с Израилем, погибли в результате израильского авиаудара по этому району.

Согласно сообщению Anadolu, МИД Турции выразил соболезнования семьям погибших. Согласно заявлению, проведены необходимые процедуры для скорейшей транспортировки тел погибших в Турцию.

«Мы самым решительным образом осуждаем это незаконное нападение, повлекшее за собой гибель наших граждан. Как мы уже неоднократно подчеркивали, Израиль должен немедленно прекратить свою агрессивную политику, которая пренебрегает человеческими жизнями и усиливает напряженность в регионе», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Турции.