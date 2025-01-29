Льюис Хэмилтон разбил «Феррари» на тестах в Барселоне

7-кратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, который с этого сезона будет выступать за «Феррари», попал в аварию во второй день частных тестов в Барселоне.

Британец пилотировал SF-23. Льюис не справился с управлением и врезался в барьеры трассы во время утренней сессии. Сообщается, что сам спортсмен не пострадал. В то же время автомобиль получил ущерб в виде повреждения подвески и аэродинамических элементов. В «Феррари» в настоящий момент анализируют произошедшее.

Из-за аварии Хэмилтона другой пилот итальянской команды Шарль Леклер не сумел отработать свою тестовую программу. Автомобиль SF-23 получил слишком серьезные повреждения, из-за чего тестовую программу пришлось свернуть досрочно до того, как Леклер успел побывать за рулем болида, сообщает «Чемпионат».