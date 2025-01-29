Трамп отправит тысячи нелегалов в «суровое место, откуда трудно выбраться»

«Сегодня (29 января) я подписываю указ, согласно которому Пентагон и Министерство внутренней безопасности должны начать подготовку объекта на 30 тыс. человек в Гуантанамо для размещения мигрантов», - приводят его слова американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении оборудовать на военной базе в Гуантанамо центр для содержания нелегальных мигрантов.

По словам Трампа, в Гуантанамо есть 30 000 мест для содержания «самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу». «Некоторые из них настолько опасны, что мы даже не можем быть уверенными, что страны, откуда они, смогут их удержать, и мы не хотим, чтобы они вернулись. Поэтому мы отправим их в Гуантанамо», – сказал Трамп. – Это суровое место, из которого трудно выбраться».

Американский президент считает, что данный указ приблизит США на один шаг к искоренению миграционной преступности в стране.

Трамп также в среду подписал закон, который носит имя убитой американской студентки Лейкен Райли. Согласно закону, федеральные правоохранительные органы обязаны задерживать незаконно находящихся в США мигрантов, подозреваемых в кражах и насильственных преступлениях, даже если тем формально не предъявлены обвинения. Насильственными считаются нападения на полицейских и другие преступления, в результате которых кто-то пострадал или погиб, пишет Associated Press.

«Это исторический закон», – сказал Дональд Трамп во время подписания.

Закон носит имя Лейкен Райли, убитой в феврале прошлого года в Джорджии мигрантом из Венесуэлы Хосе Ибаррой, который находился в розыске за кражу. 22-летняя девушка была убита во время пробежки. Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.