Лига чемпионов: «МанСити» вышел в плей-офф, но попал на «Реал» и «Баварию»

В футбольной Лиге чемпионов завершилась основная стадия. По итогам 8 туров определились все 24 команды, которые сыграют в плей-офф.

Шансы на выход в плей-офф в последний день потеряли загребское «Динамо», «Штутгарт» и «Шахтер».

Сразу скажем, что и «Манчестер Сити», и «ПСЖ», чье участие в следующей стадии было под вопросом, прошли дальше. Также в 1/16 финала сегодня пробились ПСВ, «Бенфика», «Спортинг» и «Брюгге».

Напомним, первые восемь команд начнут борьбу в плей-офф с 1/8 финала. Остальные 16 команд сыграют в 1/16 финала.

31 января состоится жеребьевка, которая определит пары первого раунда плей-офф. Команды, занявшие 9-е и 10-е места, сыграют с клубами, расположившимися на 23-й и 24-й позициях, и т.д.

К примеру, жребий определит, с кем сыграет занявшая 9-е место «Аталанты» - со «Спортингом», ставшим 23-м, или с «Брюгге», занявшим 24-ю строчку.

Уже сейчас понятно, что «Манчестер Сити», расположившийся на 22-й позиции, сыграет в 1/16 финала с «Реалом» или «Баварией», которые заняли 11-е и 12-е места соответственно.

«ПСЖ» точно сыграет с французской командой - «Монако» или «Брестом». «Милану» может достаться «Ювентус».

До жеребьевки сетка плей-офф выглядит так: