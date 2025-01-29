Алиев встраивает в мировую логистику

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры страны. В ходе встречи с членами правительства были затронуты все ключевые аспекты: от стратегических коммуникаций, выполняющих макроэкономические задачи, до региональных маршрутов и транспортной сети мегаполиса Баку.

Реструктуризация и интеграция Один из ключевых этапов реформ — реорганизация профильного ведомства. Осенью 2021 года Министерство транспорта, связи и высоких технологий было переименовано в Министерство цифрового развития и транспорта. Однако за сменой названия скрывалась масштабная реструктуризация, направленная на оптимизацию управления и повышение эффективности работы. Другим важным шагом стало создание в ноябре 2023 года транспортно-коммуникационного холдинга AZCON. По указу президента Алиева в него вошли 13 крупнейших предприятий транспортного сектора, включая основных перевозчиков, судостроительный завод, Бакинский международный морской торговый порт (БММТП), авиакомпании холдинга AZAL и аэропорты страны. Четыре года назад, 26 января 2021 года, Рашад Набиев был назначен министром цифрового развития и транспорта. Его основной задачей стало ускорение реформ и оптимизация управления транспортным сектором. Однако последующие глобальные потрясения, включая пандемию и войну в Украине, значительно изменили геоэкономический ландшафт. Азербайджанские транспортные коридоры, особенно транскаспийские маршруты, оказались в центре внимания ведущих держав Евразии.

Трансрегиональные маршруты и новые перспективы Сегодня наблюдается активизация ключевых маршрутов: - МТК «Север–Юг» — соединяющий российские экономические регионы с портами Персидского залива. - Баку–Тбилиси–Карс — связывающий железнодорожные сети России, Азербайджана, Грузии и Турции. - Транскаспийский маршрут — привлекший повышенный интерес Китая как элемент наземной контейнерной доставки в Европу. Кроме того, в транспортной системе Каспия активизируются государства Персидского залива. Следом за электроэнергетическими проектами они изучают возможности инвестиций в судостроение, транспортные маршруты и портовую инфраструктуру. Эти вопросы обсуждались на встрече Ильхама Алиева в Давосе с председателем DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом.

Транскаспийский маршрут: расширение терминалов и инфраструктуры В 2024 году по маршруту Китай (Сиань) – Казахстан – Азербайджан (Апшерон) было отправлено 350 контейнерных поездов с транскаспийской морской перевалкой. По данным ADY Container, основные грузы включали электромобили, стройматериалы и трубы. Время в пути составило 11 дней. В ноябре 2023 года по этому же маршруту была осуществлена обратная тестовая отправка 62 контейнеров с 1664 тоннами нефтяного кокса, что подтверждает формирование прямой транспортной связки между бизнесами Китая и Азербайджана. Примечательно, что в тот же день, когда президент Алиев проводил совещание, аналогичную встречу с правительством провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Казахстане обсуждали ускорение строительства железнодорожного участка Мойынты – Кызылжар и модернизацию маршрута до порта Актау. В Азербайджане Ильхам Алиев дал поручение о развитии Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) в Аляте. Согласно указу президента, в 2025 году начнется вторая стадия развития порта. Ее цель — увеличить пропускную способность с 15 до 25 млн тонн и довести мощности контейнерного терминала до 500 тыс. TEU в год. В 2024 году порт уже перевалил 76 775 TEU контейнеров (рост на 73% по сравнению с 2023 годом) и принял 58 169 единиц колесного транспорта (+7,2%).

Координация работы портов Алят и Актау привела к решению о создании совместного интермодального грузового терминала в порту Алят. В проекте участвуют: - SK-AIH Investment Fund (Азербайджан – Казахстан) - Казахстанские железные дороги - Бакинский международный морской торговый порт - Xi’an Free Trade Port Construction and Operation (Китай) На первом этапе будет выделено 5 гектаров для универсальной грузовой площадки, крытого склада (5000 м²) и контейнерной платформы (1000 TEU). Создание AZCON — важнейший шаг к интеграции транспортного сектора под единым управлением. Ранее между железнодорожными, морскими и автомобильными перевозчиками существовала внутренняя конкуренция за грузопотоки. Теперь ставка сделана на координацию и единые тарифные механизмы, что делает коридор Восток–Запад более конкурентоспособным. Ильхам Алиев подчеркнул: «Мы должны сделать транспортный коридор Восток–Запад экономически более выгодным за счет правильного регулирования тарифов и устранения искусственных препятствий. Тарифы железной дороги, международного порта и пароходства должны быть синхронизированы, а вся система — работать как единый механизм. Я уверен, что созданная нами структура вскоре продемонстрирует свою эффективность».