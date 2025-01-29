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Греция раздражена: Турция покупает ракеты Meteor

02:18 693

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас запросил у посла Франции Лоуренс Ауэр объяснений относительно возможной продажи Турции ракет Meteor.

Об этом Дендиас сообщил в Х. Он написал, что после информирования премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса встретился в МИД с послом Франции Лоуренс Ауэр, у которой запросил официальную информацию относительно сведений о продаже ракет Meteor Турции консорциумом, в котором участвует Франция.

Дендиас выразил «резкое несогласие Греции с предстоящей продажей ракет Meteor Турции» после информации, полученной от посла Франции в Афинах. «Я выразил послу Франции решительное несогласие Греции с такой возможностью, которая не соответствует прекрасным стратегическим отношениям между двумя странами», - заявил министр.

В то же время Мицотакис заявил в интервью греческому телеканалу Alpha, что у него нет информации по поводу возможного одобрения продажи ракет из Франции в Турцию: «Нам не сообщили, приняла ли Франция такое решение» Мицотакис, комментируя встречу Дендиаса с французским послом, выразил мнение, что глава Минобороны, возможно, провел ее «в качестве меры предосторожности».

Ранее турецкая газета Milliyet сообщала, что «Турция хочет купить Meteor, чтобы восстановить баланс с Афинами». Издание утверждало, что на вооружении Греции есть ракеты Meteor с дальностью полета 200 км, в то время как у Турции есть ракеты с дальностью действия 70 км.

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