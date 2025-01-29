За мигрантов берется и Германия

В ФРГ парламентская оппозиция добилась принятия резолюции, направленной на ужесточение миграционной политики, сообщает Deutsche Welle.

Большинство депутатов Бундестага проголосовали за инициативу блока ХДС/ХСС, включающую в том числе возвращение постоянного пограничного контроля, возможность отказа в убежище уже на границе и задержание иностранных граждан, подлежащих депортации.

Перед голосованием канцлер Олаф Шольц призвал депутатов отклонить резолюцию, однако в итоге ее поддержали 348 парламентариев, в то время как против выступили 345, 10 воздержались. Помимо ХДС/ХСС, за документ проголосовали Свободная демократическая партия (СвДП) и правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ). Против проголосовали представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза-90»/«Зеленых» и Левой партии.

Блок ХДС/ХСС выступил с инициативой об ужесточении миграционной политики после серии резонансных нападений, совершенных приезжими на территории Германи