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Украина арестовала активы российского миллиардера

02:34 541

Шевченковский суд Киева арестовал «новые активы» российского миллиардера Олега Дерипаски в Украине на 2,11 млрд гривен (в пересчете около 48,4 млн евро).

Как сообщает Deutsche Welle, суд удовлетворил ходатайство генпрокурора Украины об аресте принадлежащих швейцарской компании бокситов и металлургического глинозема, заявил офис генпрокурора.

«Следствием установлено, что конечным владельцем швейцарской компании является находящийся под санкциями гражданин РФ, владеющий крупнейшим в мире производителем алюминия», - отмечается в заявлении. Данное предприятие «продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса России, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия», отмечается в документе.

В свою очередь Служба безопасности Украины (СБУ) указала, что арестована крупная партия промышленной продукции и сырья - почти 500 тысяч тонн бокситов и глинозема, которые хранятся на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину.

Подконтрольная Дерипаске швейцарская компания являлась заказчиком продукции для последующей поставки принадлежащим Дерипаске компаниям в России. Власти Украины в начале 2023 года разоблачили сделку и заблокировали отправку сырья.

По материалам СБУ, национализированы также все его заводы в разных регионах Украины.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска находится под санкциями США еще с 2018 года, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он внесен в санкционные списки ЕС, Великобритании и других стран.

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