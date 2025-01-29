Дело против мэра Нью-Йорка могут закрыть

Министерство юстиции США обсуждает возможность прекратить уголовное дело в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, обвиняемого в коррупции, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, сотрудники Минюста высокого ранга обсуждают этот вопрос с федеральной прокуратурой Манхэттена, а также с адвокатами Адамса. Защитой мэра Нью-Йорка в суде занимается в том числе юрист Алекс Спиро - один из ближайших советников Дональда Трампа и адвокат руководителя нового американского ведомства DOGE (Department of Government Efficiency) Илона Маска.

Издание отмечает, что в последнее время Адамс пытался заручиться расположением Трампа: встречался с ним во Флориде, посетил инаугурацию, пообещал не критиковать президента публично. По сведениям источников газеты, мэр Нью-Йорка и американский лидер регулярно общаются по телефону. The New York Times не исключает, что Трамп примет решение помиловать Адамса.