В Чечне отреагировали на «пропажу» Кадырова

Распространяемые в интернете данные о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров после новогодних праздников пропал из информационного поля и не появляется на официальных мероприятиях, являются «вбросами» от «недоброжелателей» и «провокаторов».

Так заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в комментарии «Чечня Сегодня».

Он отметил, что в Чечне к подобным «вбросам» уже привыкли — «как говорится, этого никогда не было и вот опять повторяется». Дудаев сообщил, что с начала года Кадыров «активно приступил к выполнению своей деятельности, держит все вопросы на личном контроле», а аспекты его работы «из открытой официальной части» публикуются на различных платформах.

При этом Дудаев заявил, что с 13 января глава Чечни официально находится в отпуске. На его сайте опубликовано соответствующее распоряжение. Обязанности главы республики на этот период Кадыров возложил на председателя правительства Чечни Магомеда Даудова.