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Российский беспилотник попал в многоэтажку: есть жертва

03:14 344

В украинских Сумах российский беспилотник попал в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

«И снова прилет. Прилет «шахеда» по многоквартирному дому. Выломаны стены. Скорая на месте. Также ГСЧС работают», – рассказал он.

Погиб, по предварительным данным, один человек.

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