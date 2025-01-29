Cтрашная авиакатастрофа в США

Операторы пытались связаться с военным вертолетом перед его столкновением с пассажирским лайнером, сообщает CNN. На записи диспетчер спрашивал экипаж вертолета, видит ли он борт Bombardier, после чего приказал ему пропустить самолет и пролететь за ним. Однако ответа не последовало и произошла катастрофа. Вертолет Black Hawk выполнял учебный полет. Он относится к 12 авиационному батальону, который перевозит высшее командование Пентагона. В момент крушения их на борту не было. Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Шишкова и Наумов находились на борту упавшего в Вашингтоне самолета, пишут российские СМИ.

*** 09:56 Пассажирский самолет American Airlines и вертолет Black Hawk армии США упали в реку Потомак после столкновения в воздухе, сообщает Reuters.

Столкновение произошло возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в ночь на 30 января. Самолет CRJ700, выполнявший рейс из Уичито, штат Канзас, столкнулся с армейским вертолетом в 21:47 по местному времени (в 06:47 30 января по бакинскому времени), когда подлетал к аэропорту, сообщили в управлении гражданской авиации США. На борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщили в авиакомпании American Airlines. На борту вертолета находились трое солдат, заявили в армии США. Там добавили, что участником авиакатастрофы стал вертолет UH-60 Black Hawk, который базировался в штате Вирджиния. Армейский вертолет совершал учебный полет, сообщает Associated Press. Полиция извлекла из воды «множество тел», выживших пока не обнаружили, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на источники. Сенатор Тед Круз из Техаса заявил, что «есть погибшие», но не уточнил, сколько их. В поисково-спасательной операции участвуют десятки полицейских, сотрудники скорой помощи и экстренных служб, которые на лодках ищут пассажиров самолета и вертолета в реке Потомак. В аэропорту Вашингтона на время спасательной операции приостановили взлет и посадку самолетов. Президент США Дональд Трамп прокомментировал авиакатастрофу в Вашингтоне, назвав ее «ужасным происшествием».



Он заявил, что экипаж вертолета должен был изменить курс, и задался вопросом, почему столкновения с пассажирским лайнером не удалось избежать, несмотря на ясную погоду.



По данным NBC, самолет при падении развалился на две части, а поисковая операция осложнена низкой температурой воды в реке Потомак, которая приближается к нулю. pic.twitter.com/pD4EPncJff — Newsfeed (@Newsfeed883920) January 30, 2025 pic.twitter.com/YrSrxfs5qS — Newsfeed (@Newsfeed883920) January 30, 2025 pic.twitter.com/PhH5fHZlGM — Newsfeed (@Newsfeed883920) January 30, 2025

Footage from a Security Camera at Ronald Reagan Washington National Airport, shows the Mid-Air Collision earlier between a Canadair Regional Jet CRJ-700 operated by PSA Airlines and a U.S. Army UH-60 “Black Hawk” Helicopter. pic.twitter.com/xhL51Sb3qw — OSINTdefender (@sentdefender) January 30, 2025

CBS со ссылкой на источник в полиции сообщает, что из реки Потомак достали не менее 18 тел погибших. NBC первоначально сообщил о спасении четырех пострадавших, однако CBS, The Washington Post и CNN утверждают, что никого в живых найти на данный момент не удалось. Информационный портал BNO News сообщает, что «по предварительным данным, по меньшей мере 19 тел были извлечены из реки Потомак после столкновения в воздухе самолета American Airlines и вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне». По данным The New York Post, самолет раскололся на две части.