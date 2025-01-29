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Россия атаковала дом: есть жертвы

видео
10:15 1523

Российский дрон атаковал многоэтажный дом в Сумах, погибло два человека, пишут украинские СМИ.

Об атаке дрона в ночь на 30 января сообщила Сумская областная военная администрация. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что беспилотник врезался в 10-этажный дом. В результате атаки разрушены девять квартир и 12 балконов.

Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших — мужчины и женщины. Как минимум девять мирных жителей ранены. Из жилого дома эвакуировали 118 человек.

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