Россия атаковала дом: есть жертвы
10:15 1523
Российский дрон атаковал многоэтажный дом в Сумах, погибло два человека, пишут украинские СМИ.
Об атаке дрона в ночь на 30 января сообщила Сумская областная военная администрация. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что беспилотник врезался в 10-этажный дом. В результате атаки разрушены девять квартир и 12 балконов.
Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших — мужчины и женщины. Как минимум девять мирных жителей ранены. Из жилого дома эвакуировали 118 человек.
January 30, 2025
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