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Американские демократы заблокировали санкции против Гаагского суда

10:39 1738

Сенат США 28 января заблокировал законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС). Республиканцы планировали ввести санкции в ответ на ордеры Гаагского суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта.

Инициатива получила 54 голоса «за» при 45 «против», но не достигла необходимых 60 голосов для перехода к финальному утверждению. Единственным демократом, поддержавшим республиканцев, стал Джон Фиттерман, тогда как сенатор Джон Оссофф не голосовал.

Законопроект «Акт противодействия нелегитимному суду» предполагал введение санкций против любого иностранца, ведущего расследование, задерживающего или преследующего граждан США или их союзников, включая Израиль. Документ ранее прошел Палату представителей, получив 243 голоса, в том числе 45 от демократов.

Демократы в Сенате согласились с частью предложений, но сочли закон слишком широким, указывая на риск ухудшения отношений с союзниками и введения санкций против сотрудников суда. Глава комитета по международным делам Сената Джин Шахин отметила, что компромисс с республиканцами найти не удалось.

Произраильское лобби в Конгрессе рассчитывало на скорое принятие закона, чтобы Дональд Трамп мог подписать его после инаугурации 20 января, особенно в преддверии визита Нетаньяху в Белый дом 4 февраля. Примечательно, что Трамп все еще может ввести санкции против Гаагского суда в обход Конгресса через президентский указ. Однако Конгресс может заблокировать его решение.

Лидер демократов Чак Шумер призвал коллег голосовать против республиканского законопроекта. Однако это не значит, что демократы заняли антиизраильскую позицию, подчеркнул он. Он назвал МУС превзятым в отношении Израиля. Однако сенатор отметил, что предложенный республиканцами закон может затронуть даже американские компании, поставляющие киберзащиту для суда.

МУС, имеющий юрисдикцию в государствах-участниках, заявляет, что его действия в отношении Израиля соответствуют обычной процедуре: прокурор оценил доказательства и счел их достаточными для выдачи ордеров на арест.

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