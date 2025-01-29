Падение Трампа на старте

Дональд Трамп любит говорить о своей сокрушительной победе и создавать впечатление едва ли не всеобщей поддержки MAGA в Соединенных Штатах, опираясь на которую он готов повести страну в «золотой век». На самом деле он уже в начале своего второго президентского срока остается одним из самых непопулярных американских лидеров. При том, что Трампу действительно удалось одержать победу во всех колеблющихся штатах, он лишь на полтора процента опередил Камалу Харрис среди всех, кто проголосовал на выборах. Америка была и остается разделенной между его сторонниками и противниками приблизительно пополам. Опросы, проведенные уже после его вступления на пост, показывают исторически низкий уровень поддержки на старте президентской каденции.

Аналитический проект 537 вывел среднюю величину поддержки из одиннадцати опросов, она оказалась на уровне 49,8%, отказывают Трампу в поддержке 42,8% американцев. Позитивный баланс составляет, таким образом, лишь +7%. Ниже было только у него же самого в 2016 году, когда Трамп шел на первый срок: 44,6% против 41,4% с позитивным балансом +3,2%. У Байдена, например, в 2020 году баланс был плюс 21,8%, у Клинтона в 1992 году плюс 34%, у Рейгана в 1980 году плюс 38%. Огромный запас доверия был у Кеннеди в 1960-м – плюс 66% и у Эйзенхауэра в 1952 -м – плюс 61%. В начале президентского срока с деятельностью нового лидера связаны завышенные ожидания, но в случае с Дональдом Трампом они не так высоки, как он пытается представить. Да, избиратели в своем большинстве ждут от него решительных действий в миграционной политике вплоть до депортации нелегалов, совершивших насильственные преступления. Но, например, лишь 21% американцев поддержал амнистию для тех участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, которые были уличены в насильственных действиях. Трамп, напомним, приказал отпустить всех. Не нашла широкого одобрения и идея 47-го президента отказаться от традиции предоставлять гражданство всем, рожденным на территории США, включая детей нелегальных мигрантов. Опросы показывают, что больше половины американцев против.