USD 1.7000
EUR 1.7712
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...
Новость дня
Алиев: У нас нет территориальных претензий к Армении. Но Армения должна выполнить свои обязательства...

Падение Трампа на старте

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
11:00 3507

Дональд Трамп любит говорить о своей сокрушительной победе и создавать впечатление едва ли не всеобщей поддержки MAGA в Соединенных Штатах, опираясь на которую он готов повести страну в «золотой век». На самом деле он уже в начале своего второго президентского срока остается одним из самых непопулярных американских лидеров.

При том, что Трампу действительно удалось одержать победу во всех колеблющихся штатах, он лишь на полтора процента опередил Камалу Харрис среди всех, кто проголосовал на выборах. Америка была и остается разделенной между его сторонниками и противниками приблизительно пополам.

Опросы, проведенные уже после его вступления на пост, показывают исторически низкий уровень поддержки на старте президентской каденции.

Уже в начале своего второго президентского срока Трамп остается одним из самых непопулярных американских лидеров

Аналитический проект 537 вывел среднюю величину поддержки из одиннадцати опросов, она оказалась на уровне 49,8%, отказывают Трампу в поддержке 42,8% американцев. Позитивный баланс составляет, таким образом, лишь +7%. Ниже было только у него же самого в 2016 году, когда Трамп шел на первый срок: 44,6% против 41,4% с позитивным балансом +3,2%.

У Байдена, например, в 2020 году баланс был плюс 21,8%, у Клинтона в 1992 году плюс 34%, у Рейгана в 1980 году плюс 38%. Огромный запас доверия был у Кеннеди в 1960-м – плюс 66% и у Эйзенхауэра в 1952 -м – плюс 61%.

В начале президентского срока с деятельностью нового лидера связаны завышенные ожидания, но в случае с Дональдом Трампом они не так высоки, как он пытается представить. Да, избиратели в своем большинстве ждут от него решительных действий в миграционной политике вплоть до депортации нелегалов, совершивших насильственные преступления. Но, например, лишь 21% американцев поддержал амнистию для тех участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, которые были уличены в насильственных действиях. Трамп, напомним, приказал отпустить всех.

Не нашла широкого одобрения и идея 47-го президента отказаться от традиции предоставлять гражданство всем, рожденным на территории США, включая детей нелегальных мигрантов. Опросы показывают, что больше половины американцев против.

У Трампа больше не будет козла отпущения в лице Байдена

Когда Трамп критиковал администрацию Байдена за высокие цены на продукты питания, он находил значительную поддержку, но сейчас эти цены зависят уже от его правительства, и тут опрошенные американцы не выказывают большого оптимизма. Ожидается, что любимая задумка Трампа установить высокие пошлины на импортные товары приведет к росту цен, и за это ему вряд ли будут благодарны.

Обычно после нескольких месяцев «медового месяца» интерес к деятельности новоизбранного президента падает, падают и связанные с ним ожидания. Исключения из этого правила в истории США были связаны только с моментами внешней угрозы или вступлением страны в большую войну. Если не произойдет ничего чрезвычайного, с высокой степени вероятности на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году республиканцы понесут политическую ответственность за своего разговорчивого лидера столько всего наобещавшего, и контроль по крайней мере над нижней палатой будет утерян, там и сейчас-то преимущество перед демократами зависит от считанных голосов. Так что вторую половину срока с высокой вероятностью Дональд Трамп будет президентствовать без поддержки Конгресса, что точно не усилит его результативность и, соответственно, популярность. И не будет Байдена, которого можно было бы обвинить в своих проблемах.

Как случится на самом деле, никто, разумеется, не возьмется предсказывать. Вдруг Трамп, как уже бывало, умудрится снова всех удивить? Но и от самых больших счастливчиков удача когда-то отворачивается.

Турецкие военные в Дамаске
Турецкие военные в Дамаске фото
12:59 157
Убит организатор акций с сожжением Корана
Убит организатор акций с сожжением Корана
12:48 623
Украина теряет населенные пункты
Украина теряет населенные пункты
12:40 580
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
11:18 2327
Что обсудил посол Азербайджана в Москве с губернатором Ханты-Мансийска?
Что обсудил посол Азербайджана в Москве с губернатором Ханты-Мансийска? фото
11:08 1592
Cтрашная авиакатастрофа в США
Cтрашная авиакатастрофа в США видео; обновлено 11:34
11:34 7129
Турция предлагает модель "Союза Четырех"
Турция предлагает модель "Союза Четырех" наша корреспонденция; все еще актуально
29 января 2025, 20:26 9276
Американские демократы заблокировали санкции против Гаагского суда
Американские демократы заблокировали санкции против Гаагского суда
10:39 1740
Алиев встраивает в мировую логистику
Алиев встраивает в мировую логистику заметки на полях
02:07 5039
Что ХАМАС обсудил с Эрдоганом
Что ХАМАС обсудил с Эрдоганом обновлено 02:57
02:57 5692
Трамп хочет переселить Палестину на Марс
Трамп хочет переселить Палестину на Марс страшные времена
01:28 4940

ЭТО ВАЖНО

Турецкие военные в Дамаске
Турецкие военные в Дамаске фото
12:59 157
Убит организатор акций с сожжением Корана
Убит организатор акций с сожжением Корана
12:48 623
Украина теряет населенные пункты
Украина теряет населенные пункты
12:40 580
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
Европейцы решили задобрить Путина покупкой газа
11:18 2327
Что обсудил посол Азербайджана в Москве с губернатором Ханты-Мансийска?
Что обсудил посол Азербайджана в Москве с губернатором Ханты-Мансийска? фото
11:08 1592
Cтрашная авиакатастрофа в США
Cтрашная авиакатастрофа в США видео; обновлено 11:34
11:34 7129
Турция предлагает модель "Союза Четырех"
Турция предлагает модель "Союза Четырех" наша корреспонденция; все еще актуально
29 января 2025, 20:26 9276
Американские демократы заблокировали санкции против Гаагского суда
Американские демократы заблокировали санкции против Гаагского суда
10:39 1740
Алиев встраивает в мировую логистику
Алиев встраивает в мировую логистику заметки на полях
02:07 5039
Что ХАМАС обсудил с Эрдоганом
Что ХАМАС обсудил с Эрдоганом обновлено 02:57
02:57 5692
Трамп хочет переселить Палестину на Марс
Трамп хочет переселить Палестину на Марс страшные времена
01:28 4940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться