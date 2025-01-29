Падение Трампа на старте
Дональд Трамп любит говорить о своей сокрушительной победе и создавать впечатление едва ли не всеобщей поддержки MAGA в Соединенных Штатах, опираясь на которую он готов повести страну в «золотой век». На самом деле он уже в начале своего второго президентского срока остается одним из самых непопулярных американских лидеров.
При том, что Трампу действительно удалось одержать победу во всех колеблющихся штатах, он лишь на полтора процента опередил Камалу Харрис среди всех, кто проголосовал на выборах. Америка была и остается разделенной между его сторонниками и противниками приблизительно пополам.
Опросы, проведенные уже после его вступления на пост, показывают исторически низкий уровень поддержки на старте президентской каденции.
Аналитический проект 537 вывел среднюю величину поддержки из одиннадцати опросов, она оказалась на уровне 49,8%, отказывают Трампу в поддержке 42,8% американцев. Позитивный баланс составляет, таким образом, лишь +7%. Ниже было только у него же самого в 2016 году, когда Трамп шел на первый срок: 44,6% против 41,4% с позитивным балансом +3,2%.
У Байдена, например, в 2020 году баланс был плюс 21,8%, у Клинтона в 1992 году плюс 34%, у Рейгана в 1980 году плюс 38%. Огромный запас доверия был у Кеннеди в 1960-м – плюс 66% и у Эйзенхауэра в 1952 -м – плюс 61%.
В начале президентского срока с деятельностью нового лидера связаны завышенные ожидания, но в случае с Дональдом Трампом они не так высоки, как он пытается представить. Да, избиратели в своем большинстве ждут от него решительных действий в миграционной политике вплоть до депортации нелегалов, совершивших насильственные преступления. Но, например, лишь 21% американцев поддержал амнистию для тех участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, которые были уличены в насильственных действиях. Трамп, напомним, приказал отпустить всех.
Не нашла широкого одобрения и идея 47-го президента отказаться от традиции предоставлять гражданство всем, рожденным на территории США, включая детей нелегальных мигрантов. Опросы показывают, что больше половины американцев против.
Когда Трамп критиковал администрацию Байдена за высокие цены на продукты питания, он находил значительную поддержку, но сейчас эти цены зависят уже от его правительства, и тут опрошенные американцы не выказывают большого оптимизма. Ожидается, что любимая задумка Трампа установить высокие пошлины на импортные товары приведет к росту цен, и за это ему вряд ли будут благодарны.
Обычно после нескольких месяцев «медового месяца» интерес к деятельности новоизбранного президента падает, падают и связанные с ним ожидания. Исключения из этого правила в истории США были связаны только с моментами внешней угрозы или вступлением страны в большую войну. Если не произойдет ничего чрезвычайного, с высокой степени вероятности на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году республиканцы понесут политическую ответственность за своего разговорчивого лидера столько всего наобещавшего, и контроль по крайней мере над нижней палатой будет утерян, там и сейчас-то преимущество перед демократами зависит от считанных голосов. Так что вторую половину срока с высокой вероятностью Дональд Трамп будет президентствовать без поддержки Конгресса, что точно не усилит его результативность и, соответственно, популярность. И не будет Байдена, которого можно было бы обвинить в своих проблемах.
Как случится на самом деле, никто, разумеется, не возьмется предсказывать. Вдруг Трамп, как уже бывало, умудрится снова всех удивить? Но и от самых больших счастливчиков удача когда-то отворачивается.